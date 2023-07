A ténue linha que separa a Justiça da Segurança Interna

Uma das características essenciais que define o Estado de Direito é a existência de uma clara separação de poderes, nomeadamente entre o Executivo/Legislativo e o Judicial, todos eles igualmente relevantes e complementares, mas independentes entre si.



Estes poderes conflituam, por vezes, uns com os outros e existe (e deve existir) uma barreira que delimita o que é tarefa do sistema de Justiça e o que é função dos poderes legislativo e executivo, nomeadamente no que diz respeito à segurança interna e investigação criminal.



Existem competências/poderes que só o sistema de Justiça poderá exercer sob pena de violação do princípio fundamental da separação de poderes.



Contudo, o sistema de segurança interna em Portugal está cada vez mais a transformar-se numa espécie de super polícia, com competências na fronteira da investigação criminal e com a gravidade de poderem ser exercidas fora do controlo da magistratura que em Portugal é titular da ação penal, isto é, o Ministério Público.



Não é possível instituir num Estado de Direito um sistema em que a investigação criminal esteja cada vez mais concentrada num órgão exclusivamente dependente do poder executivo, sob pena de as barreiras que separam o poder judicial do poder executivo serem quebradas. Então corremos o risco de ter uma investigação fora do domínio da justiça, isto é, sem direção/controlo do Ministério Público e sem controlo jurisdicional.



Na sequência da extinção do SEF, foram criadas duas entidades, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE).

Ora, a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE) vai ficar sob a tutela do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), que vai passar assim a gerir as bases de dados policiais e da cooperação internacional herdadas do SEF.



Entre as competências/poderes desta nova entidade estão "centralizar e recolher informações relativas à entrada, permanência e saída de pessoas do território nacional, tráfico de seres humanos, auxílio à emigração ilegal e demais crimes relacionados com a imigração irregular…com vista à apreciação de ameaças à segurança interna, ordem ou segurança públicas ou prevenção da imigração ilegal e crimes conexos".



Numa entidade, diretamente dependente do poder executivo, concentra-se a gestão de todas as bases de dados e sistemas de informação já existentes do Ponto Único de Contacto (PUC), incluindo INTERPOL e EUROPOL, e agora as bases de dados herdadas do SEF (Sistema eletrónico de consulta de medidas cautelares, Sistema nacional de vistos de fronteira; Sistema de consultas de segurança etc…). Esta entidade vai também ter acesso às bases de dados do sistema de informação Schengen, sistema de informação sobre vistos, sistema avançado de informação de passageiros, sistema europeu de informação e autorização de viagens e sistema de entrada/saída.



É de recordar que no seio do Ponto Único de Contacto para a cooperação policial internacional (PUC-CPI), criado em 2017, no âmbito do sistema de Segurança Interna, na dependência e sob coordenação do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, foram já antes integradas a Unidade Nacional da EUROPOL e o Gabinete Nacional da INTERPOL.



A Europol foi criada pela Decisão 2009/371/JAI do Conselho, enquanto organismo da União para apoiar e reforçar a ação das autoridades competentes dos Estados-Membros da União Europeia e a sua cooperação mútua em matéria de prevenção e combate à criminalidade organizada, ao terrorismo e a outras formas graves de criminalidade que afetem dois ou mais Estados-Membros.

A Interpol, por sua vez, visa assegurar e promover, da forma mais ampla possível, a assistência mútua entre todas as polícias criminais e autoridade dentro dos limites das leis existentes nos diferentes países e no espírito da "Declaração Universal dos Direitos Humanos".



Estas duas estruturas são canais de cooperação internacional pelas quais passa informação relevante no âmbito da investigação criminal transnacional (qualquer pedido de cooperação implica a troca de informação que permita a sua concretização).



O Ponto único de Contacto para a cooperação policial internacional encontra-se definido como "o centro operacional responsável pela coordenação da cooperação policial internacional, que assegura o encaminhamento dos pedidos de informação nacionais, a receção, o encaminhamento e a difusão nacional de informação proveniente das autoridades policiais estrangeiras, a transmissão de informação e a satisfação dos pedidos por estas formulados".



Esta última entidade funciona na dependência e sob coordenação do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.



O Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna é, por sua vez, um órgão do sistema de segurança interna (artigo 11.º da Lei n.º 53/2008, de 29/08/2008) que funciona na direta dependência do Primeiro-ministro ou, por sua delegação, do Ministro da Administração Interna (artigo 14.º da mesma Lei) e é equiparado a secretário de estado.



Não podemos e não devemos misturar as questões de segurança interna com as questões de investigação criminal, em especial quando se concentra toda a informação da cooperação numa única entidade que se encontra na direta dependência do poder executivo.



Existem informações sensíveis para a investigação criminal - que é cada vez mais transnacional – que não podem/devem ficar na dependência do poder executivo (não podemos olvidar que por vezes é o próprio poder executivo visado nessas investigações).



Os riscos desta mistura para a investigação criminal são evidentes e o papel da magistratura que é titular da ação penal em Portugal, o Ministério Público, é – mais uma vez - nesta matéria ignorado/desvalorizado (precisamente aquela magistratura que dadas as suas funções de titular da ação penal deveria assumir aqui um papel fundamental).



De acordo com uma notícia publicada, no dia 22 de junho passado, no jornal Diário de Notícias, na sequência de uma suspeita de que dois sírios, que se encontravam a bordo de um navio na costa portuguesa (em alto mar, ao largo do Porto de Sines), pertencessem a grupos extremistas, foi o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna quem mobilizou a Polícia Judiciária. Ora, temos aqui um exemplo de uma situação em que a segurança interna e a justiça se cruzam e se coloca a questão de saber se a "mobilização" de um órgão de polícia criminal, perante a existência de suspeita da prática de um crime, não deveria partir de quem é titular de ação penal!