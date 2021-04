A PGR: os silêncios, ausências, opacidade, “despreocupações” e “amuos institucionais”

"A mudança em todas as coisas é desejável" – Aristóteles

No passado dia 22 de abril teve lugar a cerimónia de tomada posse dos órgãos sociais do Sindicato dos Magistrados do Ministério, para o triénio 2021-2024, nas instalações do Centro de Estudos Judiciários, Escola de formação de Magistrados Judiciais e do Ministério Publico, na qual se fizeram representar diversas entidades oficiais e as principais associações representativas do setor da justiça. Mas, mais do que as presenças, importa considerar uma ausência que se fez notar, até pelo seu quase ineditismo em cerimónias de posse do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a da Procuradora-Geral da República ou de alguém em sua representação.

Esta ausência não pode deixar de ser aqui assinalada pelo seu simbolismo.