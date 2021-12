A independência do Ministério Público e dos procuradores à luz das recomendações europeias

Foi recentemente conhecida a opinião n.º 16 do Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, resultante da reunião realizada a 25-26 de novembro de 2021, que incidiu sobre a independência do Ministério Público e dos procuradores, tal como resulta retratada nas decisões dos Tribunais Internacionais, nomeadamente o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) e o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).



Recorda-se que o Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus (CCPE) foi criado pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, em 2005, precisamente com o propósito de emitir opiniões/recomendações, dirigidas ao Estados membros, sobre o papel do Ministério Público no sistema de justiça penal, com o objetivo de servirem de guia para alterações/reformas legislativas que aprofundem essa independência (independência institucional/organizacional dos serviços do Ministério Público e funcional dos procuradores).



Esta opinião teve presente que a independência dos serviços do Ministério Público é um pré-requisito para a independência do Judiciário e para a existência de um Estado de Direito, sublinhando a ideia que essa independência deve ser encorajada e garantida por lei, ao mais alto nível possível, de modo em tudo similar ao que se passa com os juízes.