A “futebolização” da justiça ou a estratégia processual/mediática do “isto está tudo viciado”

O Ministério Público não é o "lobo mau" da justiça nem os seus magistrados são figuras malévolas, são profissionais que desempenham a sua função, como a sociedade deles espera, com as muitas e conhecidas limitações de recursos humanos e financeiros.

Agora que entramos num novo ano seria de esperar que - seguindo o provérbio "ano novo vida nova" – alguns dos habituais protagonistas mediáticos do comentário dos temas da justiça adotassem uma postura que não traduzisse uma espécie de "futebolização" da justiça em que os temas são tratados com a leviandade própria de quem se acha um treinador de bancada.



Não deixando de reconhecer que alguns destes comentadores, como o advogado Rogério Alves, prestam um serviço importante no esclarecimento da opinião pública, não é essa infelizmente a regra.



É extraordinário o que alguns intervenientes no sistema de justiça, na pele de comentadores isentos e peritos em tudo o que diga respeito à justiça, conseguem dizer em prime time nas notícias.