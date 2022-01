A (des)informação sobre o Ministério Público e eixos desta

Não é necessário que sejamos todos especialistas em assuntos da justiça, mas quem se quer apresentar como tal deverá dominar, pelo menos, o que são as bases de funcionamento do sistema de justiça e não propalar factos falsos e enganadores.

A (des)propósito da composição do conselho superior do Ministério Público, tive a oportunidade de ouvir, esta semana, na SIC Notícias, em programa de comentário político, algo extraordinário pelo desconhecimento que revela ou que quer transmitir sobre a magistratura do Ministério Público.

Um dos mais "afamados" comentadores sobre "tudo e mais alguma coisa", nomeadamente sobre a Justiça e o Ministério Público, transmitiu, com a sua habitual eloquência e com a convicção de quem está a dizer uma verdade profunda, algo indubitavelmente falso.

E que afirmação foi essa?