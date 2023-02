Kompromat-as-a-service

O ascendente e a influência internacionais vão adquirir novas ferramentas no desenvolvimento de operações de influência, que poderão controlar os destinos de um país, com particular destaque para o trabalho desenvolvido em Moscovo e Pequim.

Putin não é um game changer, é uma relíquia do século XX. Contudo, a aplicação da renovada Inteligência Artificial (IA) generativa, combinada com a escola de "guerra psicopolítica", onde todas as ações são legitimas, irá transformar a estratégia do século XXI. O acesso e democratização destas tecnologias a camadas populacionais, que não necessitam de conhecimentos tecnológicos especializados, ditarão o resto.