Uma das dinâmicas persistentes e centrípetas, que não permite a separação de Washington do umbigo regional, é a dialética com o missionarismo xiita iraniano, que retrata os Estados Unidos como o Grande Satã.

Aventuras no Médio Oriente

De tempos em tempos, a opinião pública internacional, atenta ao noticiário dos acontecimentos mundiais, apanha um susto proveniente do Médio Oriente. Desta vez, foi a morte de três soldados norte-americanos, nos confins do deserto da Jordânia, que provocou sobressaltos, na escala de escalada conflitual, com epicentro na região.