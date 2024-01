Trump irá usar a sua presença em tribunal para fazer campanha eleitoral, apresentando-se como vítima de uma conspiração do deep state (estado secreto que manipula o destino da América e do mundo), apelando, emocionalmente, à desforra do movimento MAGA.

Após os resultados esmagadores nas assembleias eleitorais do Partido Republicano no estado do Iowa e New Hampshire, Donald Trump dissipou todas as dúvidas sobre a sua designação pelo partido para a corrida à Casa Branca. E entrou, definitivamente, nos cálculos de muitos responsáveis políticos nacionais e internacionais.