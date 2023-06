As guerras do futuro são sempre diferentes das do passado. Assim, os resultados das batalhas futuras são incertos e surpreendentes.

O presidente ucraniano Zelensky decidiu atravessar o Rubicão. O lançamento da contraofensiva militar na direção das posições fortificadas das forças russas no sudeste do país "é irreversível", disse-o Zelensky, colocando fim à especulação. A continuação da guerra terá apenas um objetivo, ainda segundo Zelensky, "quebrar a Federação Russa". Tal significa a expulsão do Exército russo do território da Ucrânia e a reconquista das regiões perdidas desde 2014 (Donbass e Crimeia).