Em vários países do mundo há uma epidemia da solidão. Sabemos que a Covid tem as costas largas e justifica muitas coisas, solidão incluída. Contudo, já passou tempo suficiente para recuperarmos boa parte do que se perdeu na pandemia. A solidão resulta da falta de relações interpessoais e, para isto, contribui mais a digitalização das nossas vidas e o empobrecimento global do que qualquer pandemia. E porquê?