Quem casa, quer casa mas…

A questão da habitação é mais complexa do que uma discussão sobre preços de casas mas é o preço que está a impedir muitas pessoas de ter acesso a uma habitação digna.

...hoje ou não casa, ou casa e fica sem casa. Ter casa não é para todos, apenas para alguns, agora os americanos que encontram aqui o eldorado da segurança e vida fácil. Começou pelos reformados, passou para os que procuravam uma vida mais calma e tinham dinheiro no bolso para se mudar, chegou aos investidores e vistos Gold, estendeu-se a todos, sobretudo os do trabalho remoto. No processo, afastou os que já cá estavam e que, por cá estarem, são como o mexilhão e sucumbem à inflação.