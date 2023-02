Das diferenças salariais da ACT ao CHATGTP vai uma pergunta: “quanto ganhas?”

O artigo desta semana resulta de uma experiência. Comecei a escrever sobre a diferença salarial entre géneros em Portugal e troquei uma mensagem com uma amiga. Esta, a propósito do tema, fez referência ao CHATGPT, essa novidade da inteligência artificial que parece conversar connosco e quase mostra saber mais do que nós. Como muito se tem falado sobre os artigos escritos pelo CHATGPT em relação aos que ainda dependem da mão humana, escrevi as seguintes palavras, em inglês: gender equality salaries Portugal. Queria perceber se me entregaria generalidades ou se encontraria informação sobre a manobra da ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho) que, esta semana, notificou várias empresas nacionais para explicarem as diferenças salariais entre homens e mulheres.