Concordamos todos que queremos um mundo melhor no qual seja possível viver. O que quer dizer que necessitamos, com urgência, de ajustar os nossos modos de vida.

Quando falamos de energia, falamos de preço e, quando falamos de preço, falamos daquilo que podemos pagar. Em última análise, queremos uma energia limpa, segura e barata. Muito barata porque o custo de vida teima em não parar de aumentar e Portugal tem esse fado de ser um país onde o frio e o calor andam de mãos dadas. As casas aquecem no Verão e arrefecem (muito) no Inverno. Quem pode, aquece, quem não pode - e são muitos os que não podem - veste mais uma camisola. Importa discutir que tipo de energia queremos para Portugal e que preço estamos dispostos a pagar.