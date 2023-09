Nem quarto, nem casa. Nada. Mas com muita simpatia

Nada. Começa assim o recomeço depois de uma pausa para… nada. Porque o nada por vezes faz mais falta do que o tudo, excepto no tema de abertura. Nada de quartos, nada de casas, nada que pessoas normais possam pagar. Quem são as pessoas normais? São todas as que não podem arrendar um palacete por 9 mil euros ao mês e arriscar ficar sem… nada. É estranho mas eu explico. Apanhei um desabafo no Twitter - perdão, no X - em que se falava sobre uma situação de arrendamento altamente irregular. Um americano - mais um - que se quer mudar para Lisboa com a família (e cheio de pressa em chegar) não foi de modos. Em vez de aguardar pela ajuda local (porque até nas casas de milhares de euros, há que procurar) meteu mãos à obra, arrendou sem ver, pagou a renda (e provavelmente mais os meses e a caução que lhe pediram), chegou e encontrou uma casa decrépita e sem condições para a habitar.