Por amor à camisola? Nem por amor

Há uma geração que está a mudar o amor mas está, sobretudo, a mudar o trabalho, ou a nossa relação com o trabalho. Amor é, talvez, a palavra da língua portuguesa de que mais gosto e a que usamos com maior cuidado, porque não tem a mesma leveza do amor inglês. Amamos panquecas ou gelados. Amamos tudo e não amamos nada. Em português amamos pessoas mas também dizemos que temos uma relação de amor com o trabalho. Eles, os mais novos do grupo dos profissionais no activo, estão a mudar tudo. Dizem que quando amamos o que fazemos, não trabalhamos um único dia das nossas vidas. E dizem que quem corre por gosto não cansa mas isso são mentiras, porque amor e trabalho, juntos, são quase sempre uma reação explosiva e a corrida, seja qual for, cansa.