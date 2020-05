O problema são os outros

Recuemos no tempo porque, em criança, eu tinha medo do escuro. Viva numa casa com um corredor em L e tinha sempre muito medo do que estaria no final de cada ponta mesmo que, numa delas ficasse a sala de estar e, na outra, a entrada da casa. Lembro-me que, nessa idade, usava a estratégia da imobilidade para escapar aos monstros. Na cama, noite escura, perante o potencial perigo - que poderia, muito bem, ser o vento na janela - escondia-me debaixo do lençol e das mantas e ficava encolhida, imóvel, quase sem respirar. Acreditava que essa imobilidade me traria uma certa invisibilidade. O que quer que fosse que estivesse lá fora, acabaria por desaparecer e ficava assim até adormecer.

Mal comparado foi o que fizemos durante o confinamento. Ficámos em casa, escondidos do vírus, numa espécie de hibernação, até ao dia em que nos disseram que podíamos voltar a acordar. Tal como eu acordava todas as manhãs sem me lembrar de que tinha adormecido escondida do bicho papão, também nos esquecemos que este não é um bicho papão que desaparece porque nos escondemos debaixo das mantas. É um bicho real, oportunista, que circula livremente. As notícias dão conta do número de infectados e, imediatamente a seguir, do número de recuperados, numa mensagem de esperança que nos pode levar ao engano porque, desta forma, não só parece que só acontece aos outros, como recuperamos e fica tudo bem. Tenho dúvidas que seja exactamente assim porque, apesar do tema não ter grande destaque, várias publicações internacionais relatam pormenores que nos escapam. Na China, há vários estudos em curso e um deles revela que a doença afecta o metabolismo dos pacientes ou seja, não apenas os pulmões, da mesma forma que há registo de problemas cardiovasculares entre os sobreviventes. Outro estudo indica que 27% dos pacientes entrou em falência renal. Na Grã-Bretanha, o Serviço Nacional de Saúde revela que 5% dos infectados vão precisar de acompanhamento médico ou reabilitação e, desses, 1% jamais irá recuperar completamente. Em Espanha, muitos infectados apresentam coágulos no sangue pelo que o tratamento está a incluir medicamentos anticoagulantes e sabe-se que, em Hong Kong, alguns doentes que tiveram alta viram a sua capacidade pulmonar diminuir 20% a 30%. Estudos diferentes, em França e na Holanda, demonstram igualmente a necessidade de olhar esta doença de forma diferente porque mais do que a dificuldade respiratória, é a possibilidade de uma embolia pulmonar que nos deve preocupar. Ainda não há estudos conclusivos porque a doença é muito recente mas um dos maiores receios na comunidade médica são as sequelas a longo prazo. Como afirmam médicos da Universidade de Yale, a Covid-19 não é apenas uma doença respiratória. Afecta o coração, o fígado, os rins, o cérebro, o sistema endócrino e o sistema vascular e questionam, ainda, a probabilidade, como acontece com outras doenças, do vírus permanecer adormecido no organismo e reaparecer anos mais tarde. Sabemos muito pouco sobre o vírus e a doença que provoca mas já se percebeu que, nos casos mais severos, o efeito pode ser devastador e arrastar-se após a recuperação. Um mimo, portanto! Mas, calma: ao que também sabemos, 80% dos casos na China foram "suaves". Haja esperança, certo?!

Num contexto diferente mas sobre isto de acontecer aos outros, também eu nunca considerei que me pudesse acontecer, até ao dia em que me analisaram mais de 150 sinais na pele. Poderia ter sido mais grave mas foi um sinal vermelho - e três sinais de alarme - que me limitou durante meses, tempo suficiente para me zangar com o sol e questionar a vida, percebendo que não acontece apenas aos outros. A doença, por definição, é oportunista e aproveita qualquer fragilidade que tenhamos para entrar e se instalar. No caso Covid, a oportunidade é maior quanto maior a proximidade entre as pessoas: o vírus não circula pelo ar, ou seja, podemos andar na rua sem ser contaminados mas não podemos estar próximo de outras pessoas porque, quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, as gotículas respiratórias podem ser inaladas por nós ou pousar na nossa boca, nariz ou olhos. Depois, levamos a mão à cara e… pois!... Agora imaginem aquelas pessoas que deitam perdigotos quando falam ou as que gostam de levar os dedos à boca e depois tocam nas nossas mãos as quais, sem nos darmos conta, levamos à cara, para coçar o nariz ou passando a mão nos olhos ou nos lábios. Agora imaginem mais pessoas por metro quadrado do que aquelas que o distanciamento social aconselha e que uma delas espirra porque a água do mar está fria… Já imaginaram? Óptimo.

É que não acontece só aos outros.