20:00

Na era #somostodosqualquercoisa, por vezes não somos nada

É necessária uma arqueologia do tempo e do espaço para compreender o que se passa no Médio Oriente, com vozes isentas, desinteressadas (e nada interesseiras) para nos ajudar a entender a escalada da violência e a forma como a diplomacia mundial ignora a situação.