O problema não são eles, somos nós

Questiono-me muitas vezes sobre a voracidade das notícias e da informação, e pergunto-me outras tantas, como foi que embarcámos neste comboio de uma viagem sem estações e nenhum apeadeiro, na qual os acontecimentos se sucedem como se não houvesse amanhã e o ontem se eclipsasse sabe-se lá para onde. Os teóricos falavam, há mais de 50 anos, na aceleração do tempo, mas não conheço quem tenha dedicado o seu tempo a perceber a razão pela qual aceitámos este paradigma. Ontem Israel e a Palestina, depois Ceuta e amanhã?



Se me tivessem dito que a resolução do conflito israelo-palestiniano era como o arco-íris do "vamos todos ficar bem" talvez não tivesse ficado tão preocupada. Subitamente - e mais depressa do que os arco-íris nas janelas - o conflito desapareceu das notícias e passámos a falar sobre as consequências dos ajuntamentos do Sporting ou a mais recente vitória da taça de Portugal. Entre a Eurovisão e outras festas, desviam um avião e vamos todos ficar bem.



Será que vamos? A Bielorrússia prende um jornalista e, numa acção que questiona a diplomacia internacional, deixa-nos a pensar no que poderá estar para vir, porque se desconhecem detalhes e consequências. Percorro sites de notícias, exploro o Twitter, navego nas redes e as notícias dão conta de uma sociedade corrompida, pelo que já não questiono o nosso estado de dormência ou necessidade de evasão.