Morrer de trabalhar

Olho à minha volta e vejo cada vez mais pessoas a viver para trabalhar em vez de trabalharem E viverem. Trabalhar para viver faz-me sempre pensar na ideia do remediado que trabalha para pagar contas sem ter como apreciar a vida. Talvez seja a realidade de demasiados de nós, a quem dizem que é o café no Starbucks que nos impede de comprar casa, quando os preços do imobiliário cresceram mais de 12% no terceiro trimestre de 2021, verificando-se que é na capital (onde também teremos certamente mais lojas desta cadeia internacional) que os preços são mais elevados, quase o triplo da média nacional. O mesmo para os preços de tudo o resto que, ao contrário do café cheio de estilo, precisamos para viver e que nos faz, tantas vezes, trabalhar para poder viver.