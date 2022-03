Era uma vez um império que já acabou

Todos os dias o mundo muda mas há dias mudou mais, e mais depressa, tal como muda sempre que eclode um conflito bélico no mundo. Este mundo, aquele que nos é próximo, que conhecemos de cor as cores, os cheiros e sabores parecia que não mudaria. Ou se, mudasse, seria para melhor.



Há anos que conhecemos a Ucrânia através dos que vieram para cá trabalhar, procurando outras condições de vida e, talvez por isso, os sentimos como nossos, como parte da nossa vida e cultura recente. Foram chegando aos poucos, trazendo uma maneira diferente de estar e trabalhar, adaptaram-se rapidamente, criaram laços, trouxeram a família ou formaram família. Os seus filhos andam na escola com os nossos e já vamos numa segunda geração que vai dar origem a uma terceira. Notamos a diferença apenas por alguns traços no rosto ou cor do cabelo, nos apelidos que mal sabemos pronunciar. A sua casa, dos que vivem em Portugal há vinte anos ou mais, e a dos que vivem na Ucrânia, foi invadida. À distância, não sabemos o que fazer, agitamos bandeiras e publicamos nas redes sociais a nossa repudia por uma acção que, sendo incompreensível, tem raízes na história de uma história que nunca aceitou que o mundo mudou. Para entender o que está, agora, a acontecer na Ucrânia, precisamos conhecer a história, compreender a geopolítica e entender a economia que mobiliza a acção. E a maior parte de nós - eu incluída - não conhece. Sabemos pouco. Sabemos que havia uma URSS e depois uma Perestroika, que este país - e os circundantes - têm uma independência recente, e pouco mais. Mas também sabemos que nunca esteve tudo bem e que, por isso, tantos ucranianos vivem em Portugal. Sabemos, ainda, que os oligarcas russos estão neste momento perdidos entre o que já deveriam ter feito e o que podem fazer.



As notícias de lá são contraditórias. Resultam do controlo total da informação de um regime perdido que se esforça por se manter. As de cá, assustam. Sabemos que serão muitos os russos contrariadamente calados, perante uma guerra que também os prejudica. Será isso que os fará agir, numa espécie de operação secreta que vem de dentro para fora e repõe o que nunca deveria ter sido perdido?