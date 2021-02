Menos com menos, não dá mais



Temos pouco tempo para ler e o pouco tempo que temos, usamos para aquilo que consideramos ler, mas que se traduz numa falsa equação: não lemos porque não temos tempo e não temos tempo porque não lemos. E seguimos assim, com pacotes de dados cedidos pelo Governo para usar em tablets e smartphones que, de inteligentes, só o nome. A história de hoje, descobri-a no Twitter e despertou-me imediata atenção depois de, numa conversa digital em directo no Instagram, Patrícia Reis, escritora, afirmar que "nunca como agora se leu tanto", ironizando o facto de estarmos de olhos nos ecrãs a "ler linhas de texto nas redes sociais", acrescentei.