(In)sustentável, ou a eterna história de Portugal

Gostar de Portugal é fácil. Demasiado fácil. É aquele país simpático e sorridente, sempre de braços abertos e pronto a ajudar mas que depois não se safa. É como aquele colega de turma que todos tivemos e de quem todos gostávamos mas que não só não se safava com as miúdas, como era péssimo nas aulas de educação física e não tinha boas notas. No final corria sempre tudo bem e ia passando entre os pingos da chuva mas foi ficando cada vez mais para trás até lhe perdermos o rasto. Assim é Portugal. Aquele país simpático que se está a transformar num misto entre a Flórida e a Venezuela da Europa e, neste misto difícil de definir ou caracterizar, vai ficando cada vez mais para trás. As iniciativas de excelência, a inovação e o estafado 300 dias de sol por ano já não chegam para nos alegrar ou distrair.