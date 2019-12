Talvez não seja uma revolução mas é, certamente, uma alteração quase silenciosa, das que não se anunciam e se vão concretizando, pouco a pouco, contra o sistema. Como os escritores, também eu me inspiro na realidade e nas pessoas, imagino as suas vidas e tento escrever sobre cada uma delas. Há dias, enquanto almoçava com uma nova amiga, trocávamos impressões sobre a história das nossas vidas. Escutava-a atentamente e interrompi quando afirmou que, apesar das concretizações e do aparente sucesso, aos 25 anos estava profundamente infeliz, com excesso de trabalho, uma "vida que não era vida". Colapsou.Aproveitei para partilhar que, também eu, senti o mesmo num determinado ponto da minha vida. Contudo, na altura, esta ideia de que nos podíamos ir abaixo, ficar tristes, cansados ou angustiados não estava no menu e que, talvez por isso, esticássemos a corda para lá do limite, aguentando anos a fio situações que, na verdade, não teríamos de aguentar. Sei-o porque vejo muitas pessoas da minha geração - que não é a dela, desta nova amiga que é, na verdade, uma amiga nova, pela sua idade - protelar um contexto psico-emocional há demasiados anos, sorrindo quando, por dentro, estão profundamente infelizes.De acordo com as categorias, estou no limbo entre a geração X e os Millenialls. Os 14 anos que me separam desta nova amiga demonstram-no bem porque, entre a minha geração que ainda sofre com o lastro da aspiração de uma carreira bem sucedida e a geração que nos sucede, que faz carreira vivendo no momento presente, há muito para contar. Faço parte, muito provavelmente, do último grupo de pessoas com a sorte - ou infelicidade, não sei - de poder projectar o seu futuro em função de um emprego numa empresa estável e com futuro, crescendo profissionalmente nessa organização. Olhando para trás, alguns de nós estão na mesma empresa - ou área de actuação - há mais de vinte anos (porque começámos muito cedo, ainda antes da licenciatura estar terminada, não por sermos quarentões…) e, ainda que muitos deste grupo tenham tido o infortúnio de, pelo caminho, perder o emprego (também os há) sem conseguirem voltar a um contexto seguro - como os mais velhos gostam de afirmar -, também há os que desse azar fizeram a sua sorte, criando empresas com preponderância no mercado.E o que faz, hoje, essa minha nova amiga, que é uma amiga nova? É freelancer, trabalhando para várias empresas, criando oportunidades para si e os outros, apaixonada por aquilo que faz, pela ideia de o poder fazer criando um mundo melhor e, sobretudo, apaixonada pela ideia de ter tempo para si e a sua família. Conheço outras, ainda mais novas, que seguiram o mesmo caminho. Experimentaram empresas, ouviram propostas absurdas e exigências ainda mais parvas, receberam ofertas inferiores ao salário mínimo nacional para posições que exigiam o grau de mestre, fluência de várias línguas e experiência na área. Saíram, rindo, não sem antes corrigirem os erros de conjugação verbal a quem as entrevistou. Esta nova geração está a fazer o que eu não fiz, mandando à fava aqueles que querem usar e abusar de uma coisa aparentemente simples e que se chama conhecimento. Com o conhecimento não se brinca porque dá a cada uma destas pessoas a possibilidade de encontrar formas de fazerem o que gostam, aquilo a que dedicaram tempo a aprender, sem depender de empresas que pararam no tempo, essas que continuam a insistir que estejamos de corpo presente e mente ausente, queimando horas que poderíamos dedicar a nós, à família ou, simplesmente, a passear o cão. As empresas nas quais estes jovens - os mesmos a quem empresas retrógradas oferecem salários vergonhosamente baixos - querem trabalhar são as que garantem estabilidade emocional, independentemente da estabilidade financeira porque essa, sabem bem que já não existe em empresa alguma.O trabalho por objectivos que se pode fazer em qualquer hora ou lugar é o novo mote do trabalho. Com um telefone e um computador ligado à Internet, a maior parte dos profissionais consegue desempenhar as suas funções. O trabalho que causa infelicidade, burnout e que assenta numa lógica de desigualdade, está ultrapassado e será cada vez mais difícil encontrar quem queira desempenhar funções em empresas dessas. O tempo é de humanizar o trabalho e as relações, considerar não apenas o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal mas, principalmente, o bem estar individual e mental, depois de uma sangria desatada em torno de parâmetros inalcançáveis, da bebedeira da tecnologia e da forma implacável como o mercado de trabalho se organizou ao longo das últimas décadas. Isso e aceitarmos que os nossos filhos precisam mais do nosso tempo do que do nosso dinheiro (do dinheiro também, com conta, peso e medida) leva tantas pessoas a optarem por uma vida de freelancer, empreendedor ou a largarem tudo para transformarem a sua paixão num negócio. Perdem as empresas, ganha a sociedade.