Acredito que não há outra forma para descrever a maior parte das coisas que acontecem e como acontecem: está tudo doido e ninguém aprendeu nada.

Dos portugueses que se puseram ao fresco, aproveitando a aberta do Natal, desrespeitando-se e desrespeitando os outros, ao crente em magia negra que liderou a invasão ao Capitólio, passando por pessoas que comentam notícias sobre o aumento de casos, sugerindo que nos abracemos "porque do destino ninguém foge e o futuro a Deus pertence", há muito por onde escolher. Na televisão, entre Vitorino que respeita e se dá ao respeito, apesar de o quererem, se não denegrir, pelo menos diminuir, simplificando algo que é simples, mas não simplório, há muito por onde escolher. E se for simplório?



Somos todos um bocado simplórios, mas com a mania. Pessoas com origens no campo, na terra e no mar, mesmo quando descendentes da fidalguia. Portugal é um país que deu novos mundos ao mundo, no qual muitos nunca foram, sequer, à cidade vizinha. Em termos figurados, falta-nos mundo e escondemos essa fraqueza na arrogância de quem critica o outro, quando este assume, de forma genuína, as suas origens. Se é certo que aquele que conhecemos por Tino de Rans, Vitorino Silva, não terá o saber académico de Marcelo Rebelo de Sousa (quem terá?…) ou a experiência política de outros candidatos, também é seguro que não iremos ter qualquer problema em analisar o seu CV, menos ainda temer que o possa, um dia, enfatizar, como já aconteceu a vários políticos e candidatos a cargos públicos em Portugal. Sobre isso, já agora, em que ficamos? Palmadinha nas costas, uma advertência e siga para bingo?





Sobre a pandemia, ouvimos falar, mas medidas concretas, muito pouco. Ou o possível. Eu sei. Se fosse fácil qualquer um fazia, estamos numa situação em que, se tapamos a cabeça, o lençol destapa os pés. Como fizeram os países que estão melhor que nós?





No mundo, sabemos que são os países liderados por mulheres que melhor têm estado a gerir a pandemia: sem pensarmos nas ilhas remotas que, por vários factores, sobretudo a localização geográfica, conseguiram manter-se livres da Covid, a Nova Zelândia tem sido apontada como um exemplo mundial e começa já sair da recessão. Em Taiwan agiram rapidamente para limitar a transmissão, e foram irredutíveis na decisão de controlo de fronteiras e quarentena. Já nem há notícias sobre a Covid neste país. Por cá, continuámos a deixar entrar e sair, continuámos a circular. Turismo precisa-se?





Na Europa, Angela Merkel, opôs-se ao comportamento de negação e desresponsabilização de outros líderes. Agiu com a verdade, implementou medidas para detectar, prevenir, mitigar e tratar, seguindo a tão conhecida organização alemã. Agora que os números aumentaram já está a apertar a malha, para conter a propagação. Por cá, hesitamos, e nem o relato nas redes sociais, de uma médica, em cansaço extremo, parece alertar-nos para a necessidade de, simplesmente, fazermos alguma coisa.





Se fechamos escolas e os pais não estão em teletrabalho, fazemos o quê aos miúdos? Se as escolas não têm como gerir uma vaga de frio, esperamos que consigam conter uma pandemia? A Islândia é agora apontada como exemplo na imunidade de grupo, os testes são gratuitos para toda a população e foi primeiro país a usar os social media, recrutando influenciadores para passar a mensagem, baseada em dados e factos sobre a pandemia. Por cá também temos influenciadores. Vendem tudo, menos informação.





Em Portugal, Marta Temido tem de gerir uma pandemia, aguentar piadas aos seus dentes, entrevistas traiçoeiras e justificar uma lágrima. Somos tão bons a apontar o dedo que nos esquecemos que, quando apontamos um, há três dedos que se viram para nós. Na Noruega, a primeira ministra assumiu que é natural sentir medo, num estilo de liderança vulnerável, arrojado e inovador, que destaca o papel das mulheres na política, por trazerem a compaixão, a verdade e a sensibilidade feminina para o centro da decisão. Se o bem vai vencer o mal não sabemos, resta-nos a esperança, porque estamos quotidianamente a conhecer um vírus mutante que depende da proximidade social para crescer, enquanto somos convidados a adoptar novos comportamentos, que rejeitamos, porque nos assustam.