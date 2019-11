Menos do que aqueles que estão amontoados no quarto ou, pior, na zona da casa à qual chamamos quarto de brincar. Contra mim falo. Sempre dei mais brinquedos à minha filha do que os que precisaria. Sobretudo, comprei muitos em plástico e aceitei outros de duvidosa qualidade. É, muitas vezes, esta aceitação, a verdadeira questão.A pressão social e familiar a que nos sujeitamos vai contra muitas das nossas ideias sobre a educação que queremos dar aos nossos filhos. Cedemos para evitar o confronto ou não nos isolarmos, porque fomos educados nesse sentido: da tolerância, do respeito pelos mais velhos e da honra da palavra família, mesmo quando é a família que nos faz comprar ou aceitar algo que queremos mudar. Acredito que, como eu, outras mães se revejam nesta descrição que tem os brinquedos como epíteto, as festas de aniversário como exemplo e as refeições na escola como dura batalha, muito ao estilo de um D. Quixote moderno contra moinhos de vento porque, perdoem-me, o que está errado é comprar sem verificar a origem, para coleccionar ou acumular, comprar sem pensar na forma de produção, para agradar ou arrancar um sorriso à criança e, sobretudo, comprar sem pensar no verdadeiro impacto que mais - mais um e não apenas um - brinquedo pode ter no ambiente mas, principalmente, na educação e formação daquela criança, criada num contexto de abundância excessiva que não questiona, aprecia ou valoriza o que aquele brinquedo representa: o amor. Queremos sempre o melhor para os nossos filhos e enteados, sobrinhos, netos, afilhados… Comprar, por comprar, não significa amar. Desengane-se quem pensa que estou a defender a ideia de que a cada criança, um brinquedo, ou nenhum brinquedo. Defendo, no entanto, que menos é mais e que as crianças precisam de ser estimuladas para crescerem intelectual e criativamente. O acumular de brinquedos de plástico nada acrescenta a este objectivo, da mesma forma que, perante uma grande variedade de opções a criança fica, muitas vezes, sem saber com que brincar. Reparem no que acontece na noite de Natal, perante o monte - que é mesmo essa a palavra - de embrulhos. Rasga tudo sem preceito, movida pela curiosidade natural da idade, não se fixa em nada para depois, e só depois, analisar e escolher um para brincar: porque, por muito que nos custe, a criança brinca com um brinquedo de cada vez e, muito embora seja muito agradável ter vários para escolher, nem sempre os consegue combinar na mesma brincadeira…Bem vistas as coisas, também já não tem muito tempo para brincar.Por isso, comprar mais ou comprar menos e melhor? Dar-lhe experiências, acompanhá-la em actividades que a façam crescer ou acumular a um canto no quarto?Há uma semana que há um pouco de black friday em todas as lojas, na comunicação e na publicidade, sem que nos falem do lado negro destas promoções que nos permitem comprar de acordo com o real valor de mercado ou esmagando margens aos produtores.A sociedade organiza-se em função do consumo e, para consumir, precisamos de dinheiro. Para ter dinheiro, trabalhamos e, para ter (ainda) mais dinheiro, trabalhamos (ainda) mais, consumimos mais, numa espiral infinita, dependente de mecanismos psicológicos associados ao ego e à libertação de endorfinas. Em última análise, consumir faz-nos sentir bem, pagar faz-nos sentir mal, esticar o rendimento até ao final do mês ainda pior. Vamos andando neste ténue equilíbrio entre o que queremos comprar e o que podemos pagar porque consumir faz-nos sentir parte de algo. A necessidade de pertença é inerente ao ser humano e, num contexto em que os processos de interacção, participação e partilha estão cada vez mais relacionados com o que consumimos, as formas contemporâneas de socialização e pertença estão, também, directamente relacionadas com o que compramos, estimuladas por aquilo que desejamos ter. Normalmente, o que não tivemos na infância.Ficámos entretanto a saber que há brinquedos que chegam da China que podem ser perigosos para a saúde das nossas crianças. É isto. Falta falar do resto: do excesso, o exagero, os brinquedos absurdamente caros e tecnologicamente tão avançados que precisam de um livro de instruções para um adulto os operar, os que substituem esse fenómeno interessantíssimo que é o de ser criança, subir às árvores e cair e, pior ainda, os que, pela cor e movimento, anulam, quase totalmente, a criatividade das crianças. Se os brinquedos que importamos são perigosos, importa dar a conhecer esse impacto mas, parece-me, importa também pensar sobre que tipo de crianças estamos a criar, focadas mais no ter, no brilho de uma black friday, e menos no que podem fazer com os brinquedos que já tem em casa…