Como chegámos até aqui?

A língua portuguesa tem palavras muito fortes, muito nossas, representação simbólica de uma força que temos e escolhemos não usar.



Adeus. Fui. Cansei. Saudade.



Do adeus forçado, sem corpo, ao verbo ir que se conjuga a quem cai na cama, o cansaço que todos sentimos e a saudade que, também todos, já temos, são estas as palavras que caracterizam os dias de cada um. Na televisão, os números são esmagadores, mas não esmagam quem prefere contrariar a necessidade de continuar a fazer a sua vida como se nada fosse, esmagando o que sobra de esperança a quem cumpre. Em março, a caminho do Verão, confinar foi um verbo conjugado no presente, com esperança no futuro. Lá fora estava sol, as janelas abriam-se de par em par, as varandas eram usadas como extensão da casa e ideia de rua. Estamos novamente fechados, numa espécie de mofo contínuo, de céu cinzento e temperaturas que não apelam a abrir janelas, contribuindo para baixar a moral, já de si em baixo.