assimnãoéescola, mas #assimTAMBÉMnãoévida

Esta não é a minha primeira incursão sobre o tema, sempre actual. Achei sinceramente que a Covid-19 e o confinamento poderiam, numa espécie de passe de mágica, mudar tudo. Ficaríamos mais tempo em casa com a família, teríamos uma casa agradável para estar, com espaço e liberdade, os vizinhos seriam cordiais e educados, não ouviriam música alta ou deixariam a máquina de lavar roupa a 1400 rotações ao sábado de manhã. As empresas iriam perceber que o trabalho pode fazer-se à distância, a motivação crescia. Também concluiriam que são precisas mais pessoas do que as que contrataram, abririam mais vagas e percebiam uma reunião Zoom pode ser tão - ou mais - entediante do que uma presencial. Com isto, estas empresas substituíam reuniões por memorandos e e-mails, todos ganhavam. Passaríamos a organizar o tempo em função do trabalho que temos para fazer, as necessidades dos nossos filhos e tempo livre para viver.Mesmo em situação de crise financeira, viver para trabalhar seria uma recordação pré-Covid porque também teríamos aprendido a viver com menos, comprando menos, poupando mais. Nesta nova era os dias não se estenderiam noite dentro e jamais voltaríamos às filas de trânsito, porque estas deixariam de existir. O mundo tornava-se um lugar mais bonito para viver, onde antes estavam prédios poderiam nascer jardins. As cidades ficavam mais vazias com a deslocalização das pessoas do centro para a periferia, onde realmente (já) moram. As periferias floresciam, deixavam de ser dormitórios.Como nos filmes, ouve-se, neste momento, o som de rewind, o tempo cinematográfico pára, a narrativa fica em suspenso. Nova cena em câmara lenta porque nada aconteceu assim, e estamos desesperadamente sem saber o que fazer, a tentar recuperar o que tínhamos antes, como se isso fosse realmente bom. Lamento, não é. Viver em função do trabalho, muitas vezes desconsiderado e mal pago, é o maior erro que podemos cometer, mas também sei bem que, se não for assim, somos rápida e facilmente substituídos. Depois começa a dor de cabeça porque isto não está nem para encontrar trabalho, menos ainda, para ter emprego. Admito que se tivesse a solução para esta equação do equilíbrio casa-trabalho, vida pessoal e profissional já teria partilhado.Acredito, contudo, que é possível mas que nos obrigaria, enquanto sociedade, a rever princípios e valores, escalas e métricas que permitem que existam pessoas cujo salário mínimo não paga a sua habitação. Para aqueles cuja guerra não é a da sobrevivência financeira, o tema é outro, o da compreensão de que o estatuto que o emprego nos dá é volátil, e que o dinheiro que ganhamos a mais, dedicando-lhe muito mais horas do que aquelas que nos pagam, não compensa. Trabalhamos muito, e trabalhamos mal, porque em muitos casos estamos a corrigir, remendar ou alterar o que outros fazem, como se não existissem, no mercado, profissionais competentes. Existem. Os processos de recrutamento também estão minados porque estamos todos com o mesmo problema: acumulação de tarefas, coordenação de funções, desmotivação e cansaço. Cunhas, famílias, conhecimentos e amizades só complicam. Neste contexto, em que tentamos manter as bolas no ar, há duas opções: trabalhamos só mais um bocadinho para ganhar mais outro bocadinho e contratar quem cuide da casa por nós, quem vá buscar os miúdos à escola e os ocupe até à hora de jantar ou... temos menos dinheiro mas somos nós a fazer as compras e a estar à porta da escola de sorriso no rosto para abraçar os nossos filhos porque se #assimnãoéescola pelo menos que tenham, em casa, a estabilidade, carinho e atenção de que precisam para se manterem emocionalmente equilibrados e, isso, não há dinheiro que pague. Os tempos avizinham-se duros e #assimnãoévida.