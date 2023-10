20:00

A pobreza de políticas

Ainda estamos na era do Estado-gabinete, criadas e moldadas na sombra da mobília centenária do Terreiro do Paço, que surgem no etéreo público como políticas-pipoca, pois, estouram e saltam aos olhos à medida da agenda do momento com o objetivo de serem "engolidas" pelo espaço mediático e popular.