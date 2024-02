As mãos são agulhas de tricô em contínuo funcionamento. Entrelaçam-se, estão nervosas, têm pressa e chegam a lado nenhum. É como o Avante ao estilo remix, uma foice eléctrica ligada à corrente de um disco, embora riscado, queira parecer novo. Paulo Raimundo martela as palavras, fala rápido, com os braços e mãos, também com a boca, embora diga, num discurso ao ritmo turbo, o que já não se entende, nem em Marte. Não sai da roda, mas não dança. A ladainha piorou.