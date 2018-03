Fartos Disto Tudo (FDT)

Os Donos Disto Tudo mudaram, mas nós continuamos servos.

A maioria do rendimento de cada português é do Estado! Ou seja, em média "gastamos" mais de metade do que deveríamos ganhar em impostos. IRS, Segurança Social, IVA (também sobre bens essenciais), IUC, IMI, IA, selo e tantas outras taxas e taxinhas.

Os loucos que têm iniciativa e se lançam na aventura de criar riqueza – os "empreendedores" – são sufocados por regulamentos, licenças e autorizações. Regras e regrinhas que, acrescendo a impostos pesadíssimos, garantem taxas e coimas que servem não para garantir um bom serviço, mas para pagar o monstro que os devora.

44 anos depois (dizem que) temos democracia, mas falta-nos liberdade!

A ideia de um Estado que nos ajudasse a resolver problemas, garantindo segurança, autonomia e crescimento, permanece uma miragem. O simples voto, de 4 em 4 anos, apenas substitui quem continua a mandar em nós.

Uma certa esquerda apregoa "25 de abril sempre", mas num sentido diferente do que esperávamos: a revolução de 1974 substituiu uma ditadura asfixiante por uma democracia controladora. Mudamos de capataz, mas continuamos em servidão.

Com sorrisos e promessas, mas sem nunca nos deixar sair das saias do Estado. Não interessa criar riqueza e emprego, interessa criar funcionários e eleitores dependentes. Muitos de nós dizemo-nos de direita ou de esquerda, mas no Portugal que temos num caso ou no outro, é-nos sempre proposto uma solução que depende do Estado.

O que nós queremos não está no boletim, resta-nos o voto em branco.

Estamos fartos disto!

Há um conjunto de iluminados que, por nós e em vez de nós, decide o que é melhor para todos. Ou seja, usam a democracia representativa para, em vez de nos garantir mais liberdade individual, se apropriarem da capacidade de decidir por todos nós. O plano é simples: basta uma dependência da máquina burocrática, dos pequenos poderes e do sistemático controle, para garantir que cada português baixa subservientemente a cabeça, e quem a levanta, fica sem cabeça.

Estamos fartos destes iluminados!

Como não há outros no boletim de voto, abstemo-nos de os legitimar.

Hoje "proletários" somos todos aqueles que, querendo ou não, ganhando muito ou pouco, com ou sem "patrão", somos obrigados a gastar tudo o que recebemos. Que não conseguimos poupar porque mal chegamos ao fim do mês. Que não conseguimos arriscar porque nos prenderam na servidão de pagar, pagar, pagar.

Mesmo quando há alguma promessa de esperança, acabamos por nos descobrir em dívida, sempre culpados. História idêntica à exploração feita a quem é prometido um emprego melhor noutro país e, lá chegado, é confrontado com "dívidas" da viagem e alojamento maiores do que o "salário". Confrontado com uma apreensão do passaporte para não poder fugir.

E se cada um de nós não é dono do seu trabalho, é servo de um Estado comandado pelo Governo. Ou seja, o teu patrão é o António Costa. E não é um patrão do qual te possas despedir. Essa liberdade não é concedida ao contribuinte.

Prometeram-nos democracia, mas não nos dão liberdade.

Estamos fartos dos "Donos Disto Tudo"!

Queremos a liberdade de poder ser quem sonhamos.Enquanto contribuinte, por um lado, e cidadão livre, por outro, cada um de nós tem um direito inalienável à sua autodeterminação, à sua realização pessoal e profissional. Nesta pretensa democracia – na qual escolhemos, a cada 4 anos, o capataz que nos fustiga – exigimos a liberdade de sonhar, de acreditar em nós mesmos e lutar pela nossa felicidade.

Os partidos do sistema proíbem-nos de participar e pensam que assim nos vão calar. Enganam-se, descobrimos o vosso truque, organizamo-nos, temos Iniciativa e vamos usar este sistema obsoleto para o mudar por dentro. Esta geração, que sabe o que quer e sabe fazer, finalmente percebeu.

Somos os "Fartos Disto Tudo"!

Criamos uma plataforma de intervenção política para quem acredita em mais liberdade, em mais autonomia, em mais respeito e responsabilidade. Criamos um partido que cumpre as regras formais que nos impõem. Mas a Iniciativa Liberal não vem ser o Messias de ninguém, vem ser o servo da cidadania ativa. Não te queixes, faz melhor!

O Programa da Iniciativa Liberal não é de mais um brilhante grupo de iluminados que não te dizem nada, está online, numa plataforma colaborativa, aberto à tua opinião, à tua liberdade. Queres mais? Faz! Nós acreditamos em ti.

Acordamos e viemos para mudar.



*Miguel Ferreira da Silva é presidente da Iniciativa Liberal