Desde a demissão do primeiro-ministro em novembro do ano passado, o país mergulhou num cenário de prólogo interminável: sente-se no ar a expetativa apreensiva típica dos momentos que antecedem algo. A crise política é só uma das dimensões da multiplicidade de crises que se sobrepõem e interlaçam. Entre a histeria dos debates televisivos e a sucessão estonteante de novas polémicas judiciais, perdemos o fio à meada. Esta semana, duas notícias que passaram largamente despercebidas recordam-nos que no princípio (ou no fim) estava uma teia de projetos megalómanos cujo produto último seria tornar Portugal a mina da Europa. A primeira informa-nos que a Comissão Europeia vai levar novamente Portugal ao Tribunal de Justiça da União Europeia por incumprimento da Diretiva Habitats. A segunda comunica que o Ministério Público se pronunciou pela ilegalidade da avaliação de impacte ambiental da mina de lítio do Barroso. As duas histórias estão intimamente ligadas entre si, bem como com a crise política que atravessamos.





O processo de incumprimento de que Portugal está a ser alvo junto do Tribunal de Justiça da UE reporta-se ao incumprimento parcial de uma anterior decisão desse mesmo tribunal, de 2019. Nessa decisão, o Estado português havia sido condenado pela não implementação da Diretiva Habitats, que exigia a classificação de ‘zonas especiais de conservação’ e implementação de medidas de proteção das respetivas espécies e habitats. Na sequência dessa primeira condenação, as mencionadas zonas de conservação foram criadas por decreto regulamentar. Não obstante, como é hábito por terras lusas, a classificação nunca saiu do papel: concretizando o prenúncio de vários investigadores e ativistas, o decreto do Governo não passou de mera formalidade, não se tendo traduzido na implementação de quaisquer medidas de proteção no terreno. É precisamente esta dissimulação que nos leva uma segunda vez ao Tribunal de Justiça.





Mais crónicas do autor 10:00 A céu aberto (I) A "teia do lítio" que começa a tornar-se visível é paradigmática da profunda crise que atravessamos enquanto sociedade e do modo como a própria emergência climática pode ser mobilizada para legitimar projetos destrutivos. 11 de fevereiro O romantismo cívico da agressão Depois de um período mais letárgico, após as massivas manifestações do movimento Que Se Lixe a Troika e da Geração à Rasca, assistimos a greves e manifestações a correr nos vários setores da sociedade – dos professores, aos médicos e enfermeiros, passando pelos trabalhadores da cultura e do setor dos transportes… 04 de fevereiro O fim do mundo não será televisionado Praticamente metade do mês de janeiro apresentou temperaturas absolutamente anormais. Aquele que é, tipicamente, o mês mais frio do ano apresentou temperaturas a rondar os 20ºC. 28 de janeiro Levantados do chão Só uma profunda dissonância cognitiva justifica que, num país de emigrantes, o discurso anti-imigrantes consiga ganhar significativa tração. 21 de janeiro Alta velocidade no País do alcatrão Somos hoje o segundo país da Europa com mais quilómetros de autoestrada por habitante e o único cuja rede de autoestradas é, em extensão, superior à rede ferroviária ativa. Paradoxalmente, a expansão descontrolada da rodovia não "ligou o país" nem contribuiu para revitalizar o interior esquecido. Mostrar mais crónicas

Neste âmbito, é particularmente interessante sobrepor os mapas das zonas especiais de conservação carecidas de proteção e o – surreal – mapa dos projetos mineiros em processo de aprovação para o território nacional. O nível de sobreposição é tal que se torna inevitável concluir pela existência de uma correlação. Parte das zonas que deveriam ter sido protegidas localizam-se em territórios para os quais estão projetadas minas para extração dos denominados "minérios críticos" de "interesse estratégico". Entre essas regiões encontram-se, precisamente, as Terras do Barroso.As aldeias transmontanas do Barroso têm sido palco da mais corajosa e louvável luta de resistência civil dos nossos tempos. Apesar da parca atenção que a comunicação social lhes tem concedido e da dimensão boçal dos interesses contra os quais lutam, os habitantes da região têm-se mostrado irresolutos na defesa das suas comunidades, do seu modo de vida e da riqueza inestimável das suas montanhas. Desde o surgimento do interesse na prospeção mineira, a população local tem alertado para a seriedade dos danos socias, ecológicos, culturais e económicos que a exploração mineira provocará em toda a região. Recorde-se que o plano da empresa Savannah Resources é criar nas montanhas barrosãs a maior mina de lítio a céu aberto da Europa. Numa zona que é, além do mais, Património Agrícola Mundial. Não obstante os alertas da população, das autarquias locais e de alguns setores atentos da academia, a Agência Portuguesa do Ambiente concedeu ao projeto uma avaliação de impacto ambiental positiva, embora condicionada. Essa mesma avaliação de impacte ambiental encontra-se sob juízo judicial, tendo-se o Ministério Público pronunciado pela sua ilegalidade. Nada que surpreenda, portanto: o mesmo local que o Estado português falha sistematicamente proteger em incumprimento flagrante da regulamentação europeia, é visado por um projeto mineiro ao qual foi concedida, pela APA, avaliação de impacto ambiental positiva de legalidade duvidosa, em frontal contradição com os alertas da população local, que melhor conhece os intrincados e ricos sistemas de vida barrosões. Todo este emaranhado surge ainda ligado, no contexto da operação Influencer, a alegadas condutas ilegais e corruptivas de uma série de atores, dentro da estrutura governamental e no setor empresarial privado, associados ao Data Center de Sines e a outros projetos mineiros programados para o país. As suspeitas parecem indicar, portanto, que nos encontramos perante uma massiva teia de jogos de interesses, que traz ao de cima as ligações profundas entre a corrupção política, os grandes interesses económicos e a repressão das vozes das comunidades locais, com prejuízo primordial para os valores sociais, ecológicos e culturais que nos permitem prosperar coletivamente. Tudo isto revestido por um embrulho altamente vendável em tempos de crise climática e socioeconómica: a alegada "transição verde" e o extraordinário interesse nacional na obtenção de investimento estrangeiro.A "teia do lítio" que começa a tornar-se visível é paradigmática da profunda crise que atravessamos enquanto sociedade e do modo como a própria emergência climática pode ser mobilizada para legitimar projetos destrutivos. A resistência das gentes do Barroso, por seu lado, é um caso paradigmático da única resposta possível: a democracia só é real se o povo for, de facto, soberano.