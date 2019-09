Mais crónicas de Luís Aguilar

Um presidente sem rumo 27-09-2019 "Quando são vários os treinadores e jogadores que não alcançam rendimento, é porque o problema vem de cima. É mais profundo. É estrutural. E se Varandas não entender essa evidência, está explicado quem é que não percebe nada de futebol. Ainda vai a tempo de melhorar, mas já esgotou todo o crédito junto daqueles que representa."

Manda quem pode... 23-05-2019 Luís Filipe Vieira quer manter as pérolas do plantel, para tentar vencer uma competição europeia. Mas, no caso de João Félix, Jorge Mendes tem outra vontade. E a vontade de Jorge Mendes, por norma, é lei no futebol português

Não há coração para a Premier League 09-05-2019 Para os ingleses, a coisa nunca acaba até acabar. É esse o espírito que aplicam na Premier e que têm transportado para esta edição da Liga dos Campeões. Não é só ter muito dinheiro, não é apenas ter alguns dos melhores jogadores do mundo (claro que isso ajuda muito, mas não serviu ao Barça e ao PSG, por exemplo). É, sobretudo, conseguir que essas equipas e esses profissionais de excelência mantenham o mesmo foco e a mesma garra quando tudo parece perdido

San Iker 03-05-2019 "Naquele verão de 2015, o FC Porto não contratou apenas um grande guarda-redes. Contratou uma lenda. Um dos melhores de sempre da história do jogo."

A aposta de Vieira e a memória curta de Jesus 25-04-2019 "Vieira, esta semana, anunciou o óbvio. Qualquer outra decisão, qualquer outro discurso menos frontal sobre este tema, poderia ser catastrófico para o Benfica. E nem sempre se tem sorte duas vezes."

Os sonhos são feitos disto 18-04-2019 Há algo neste Ajax que nos faz entrar em contacto com o lado mais puro e bonito do futebol. É um conjunto que emociona, que encanta e que nos faz vibrar e desejar que tudo lhes corra bem.

É o dinheiro, estúpido! 11-04-2019 Johan Cruyff chegou a dizer que nunca tinha visto um saco de dinheiro marcar golos. Sim, o dinheiro por si só não ganha jogos nem troféus. Mas o que alguns, em Inglaterra, podem gastar num único jogador é mais de metade do orçamento total de qualquer grande português para uma temporada. O FC Porto perder por 2-0 contra o Liverpool não é um choque. É a vida

O futebol dos “copinhos de leite” 04-04-2019 "O talento de futebolistas como Pogba ou Neymar, apenas para focar outro exemplo, é inquestionável. Mas não é por isso que podem estar acima das hierarquias. Dificilmente algum clube consegue ganhar se for controlado por copinhos de leite. É que o leite, se não for bem condicionado, acaba sempre por azedar e fazer mal a todos que o bebem."

Parasitas FC 28-03-2019 "O mais triste na cena protagonizada por Vítor Catão (o agressor) e César Boaventura (o agredido) é ler as reacções, com tanta ignorância e ódio, de todos aqueles que gostaram muito da atitude que o primeiro teve para com o segundo."

Cuidado com estes sérvios 21-03-2019 Portugal inicia a sua fase de qualificação para o Euro 2020 esta sexta-feira, dia 22, frente à Ucrânia. Mas os sérvios são a equipa mais perigosa do grupo. Têm talento suficiente para causar problemas à seleção das quinas. Mas também mantêm o espírito bélico que ficou bem patente na entrada de Pavkov sobre Sané no jogo de preparação frente à Alemanha. É preciso ter cuidado com estes sérvios. Pelo que jogam e pelo que batem

Ninguém voltará a ser Ronaldo 14-03-2019 Assim é Ronaldo. No Manchester United, no Real Madrid e agora na Juventus. Um jogador irrepetível. Uma lenda em acção. Uma história única na arte de fazer história. Alguém que consegue motivar uma equipa inteira para reviravoltas mágicas. Capaz de fazer do épico um hábito e do impossível uma banalidade

O despertar de Renato Sanches 07-03-2019 Hoje, com um discurso bem mais adulto, Renato Sanches reconhece que não estava preparado para o salto. Porque a sua formação, apesar de todas as glórias instantâneas, ainda não tinha terminado. Porque aquele salto, tão grande, tão mediático, para o Bayern Munique, foi demasiado para as suas pernas

O livro de Bruno de Carvalho 14-02-2019 Foi uma agradável surpresa perceber que Bruno de Carvalho se entregou totalmente a este projecto. Nunca senti estar a trabalhar com alguém que se regesse pela máxima "quero, posso e mando". Pelo contrário. Naquilo que foi o nosso contacto, sempre se mostrou sereno, calmo e sem qualquer problema ou resistência em abordar os vários assuntos. Daí o título do livro: Sem Filtro

Voar nas asas de Félix 17-01-2019 "Um prodígio. Um artista. Sem medo de arriscar. Sem vergonha da sua idade. Tal como só os verdadeiros craques (com talento, mas também com muita personalidade) conseguem demonstrar."

A arte nada subtil de dizer “foi-se o campeonato” 04-01-2019 "Bruno Lage entra para assumir os comandos da equipa enquanto Vieira não consegue um sucessor. Pelo meio disto, há um mercado de transferências com vista a colocar muitos dos reforços não utilizados e contratar mais alguns. Tudo isto feito ainda sem o novo técnico. Uma confusão pegada."