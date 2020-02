Sim, o racismo é estúpido, mas também é muito mais do que isso

O problema começa no "mas". Essa terrível forma de tentar equilibrar uma conta em que nunca pode haver saldo positivo. Os insultos racistas são a bancarrota de uma sociedade que aprendeu a normalizar a discriminação das minorias. A velha história do "faz parte", "sempre foi assim", "há sítios onde é bem pior". Geralmente acompanhada pela desculpabilização dos agressores. Porque disseram aquilo sem pensar, porque foi apenas para provocar, porque levam logo tudo a mal.

Até Pinto da Costa frisou que foi uma atitude racista de pessoas não racistas. Apenas caíram nesse comportamento estúpido, como ele salienta, porque queriam instigar Marega. Quase movidas por um efeito de contágio. Pelo calor do momento. Uma espécie de xenofobia em regime part-time. Talvez seja verdade, mas é aqui que reside o verdadeiro perigo: a intenção que acompanha a imitação de símio, ou qualquer outra barbárie semelhante, pouco importa. Da mesma forma, para o caso, nada interessa se aqueles indivíduos foram racistas durante 90 minutos das suas vidas ou se o são 365 dias por ano. O que ali vemos e ouvimos (independentemente das intenções de cada um e da forma como se portam no resto do tempo) é uma desumanização de um ser humano. Um assalto à sua dignidade. Todo um processo colectivo, e cobarde, de tentar inferiorizar alguém pela cor de pele. Estúpido, sim. Profundamente estúpido. Mas mais do que isso, degradante e criminoso.

Foi contra esse comportamento que Marega deu um grito de revolta e levantou os dedos do meio. Foi assim, a sentir-se uma merda e farto de toda a humilhação, que abriu caminho a outros atletas que não queiram tolerar o mesmo daqui para a frente. E também é desta forma que deixa uma via aberta para abordar o assunto com seriedade. Sem oportunistas do momento (e têm sido muitos) que aproveitam a situação para tentar ficar bem na fotografia. Barulhentos quando dá jeito, mudos no resto do tempo. E com o pé no pedal rumo ao extremismo.

Portugal não se deitou racista no domingo à noite, nem acordou anti-racista na segunda-feira de manhã. Não vivemos num país racista, mas vivemos num país com racistas. Pior ainda: racistas que têm cada vez menos pudor em demonstrá-lo. Seja num estádio, nas redes sociais ou no parlamento. E é por isso que não podemos continuar a viver com a ideia de que a xenofobia se atenua pelo "mas". Aqui não há "mas". Não pode haver. Seja qual for o clube ou a cor da pele. Não destruam aquilo que Marega ergueu com a sua coragem.