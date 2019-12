As reacções negativas de muitos adeptos do Sporting sobre os elogios de Bruno Fernandes a Pizzi mostram o que de mais errado existe no futebol português. Semelhante comportamento, se viesse de fora, seria aplaudido e glorificado como uma genuína demonstração de fair play. Mas quando acontece por cá…Há mesmo quem defenda que o capitão dos leões deveria ter enviado uma mensagem privada em vez de optar por um comentário nas redes sociais. Ou então que seria melhor aguardar por um bom momento de Pizzi na selecção portuguesa para fazer um elogio público. Mas jamais depois de um jogo do Benfica. Jamais numa altura em que o Sporting está a tantos pontos de distância dos encarnados. Embora não houvesse indignação semelhante quando Pizzi teceu boas considerações sobre Bruno Fernandes numa entrevista dada à Sport TV, em Maio. Aí, nesse momento, já era justificado e natural face à grande época realizada pelo médio do Sporting. Poucos meses depois, no entanto, o contrário é inadmissível e uma falta de respeito para com os adeptos.O pior é que muitos daqueles que se apressam a criticar o capitão dos leões são os mesmos que não têm o dedo tão rápido no gatilho para falar de Alcochete ou da recente celebração desse ataque na chegada da equipa aos Açores. É verdade que o leão está fracturado, com muitos conflitos internos, situação agravada pelas más prestações no futebol e por uma gestão negativa da direcção de Frederico Varandas. Mas a figura de Bruno Fernandes deveria ser motivo para umas das poucas (boas) unanimidades no actual Sporting. É um claro exemplo de entrega e empenho em cada jogo. Mesmo naqueles que não lhe correm tão bem.Se não fosse Bruno Fernandes, dificilmente o Sporting teria ganho uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga na época transacta. Se não fosse Bruno Fernandes, provavelmente o Sporting andaria agora perto da segunda metade da tabela (ou até abaixo). Ainda no último Verão, perante todos os rumores de uma eventual saída, o médio foi sempre correcto. Foi sempre capitão. E esta temporada até se excedeu em alguns recados para o balneário, mas os mesmos resultam da frustração de não vencer e de não conseguir que a sua equipa atinja outros patamares.Porém, nada daquilo que faz, nada daquilo que diz em defesa do Sporting, nenhum dos golos que marca, nenhum dos golos que dá a marcar, podem apagar a desfaçatez de elogiar um amigo e colega de profissão que actua num rival. É este o estado de demência a que uma parte do Sporting chegou. Onde ninguém é bom, ninguém presta, ninguém serve, ninguém faz nada bem. Nem mesmo o capitão que sabe ser capitão. Nem mesmo ele se livra de ser visto como um traidor por causa de um episódio que deveria ser encarado com naturalidade.E também é desta forma que alguns adeptos "motivam" o melhor jogador. Assim e com gritos de "Alcochete sempre", que até podem servir a Varandas na sua luta contra as claques, mas que são uma profunda derrota e humilhação para os elementos do plantel. Sobretudo para aqueles que estavam na Academia nessa famigerada tarde. É só mais um triste episódio num "clube de malucos", como diz o próprio presidente.