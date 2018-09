O futebol das tranças voltou à Luz

Renato Sanches foi a figura do Benfica-Bayern de Munique, no passado dia 19. O antigo menino bonito dos encarnados marcou o seu primeiro golo pela equipa alemã na Luz – e, "por respeito", não festejou

"Mereces o gesto que os adeptos do Benfica tiveram." O presidente do Bayern Munique, Karl Heinz-Rummenigge, desfez-se em elogios para com Renato Sanches após a vitória dos bávaros na Luz. O internacional português assinou uma grande exibição e marcou o segundo golo. Nesse momento, rematou, não festejou, pediu desculpa. Como tantas vezes acontece nestas situações em que um filho regressa a casa e ajuda a derrotar o seu clube. Nada de novo na Luz: em 1997 também tinha sido assim quando Rui Costa estava ao serviço da Fiorentina. Apesar da tristeza, as bancadas emanam esse orgulho por um dos seus.

Rummenigge sabe disso. Não é apenas um dirigente. É uma lenda do futebol germânico. Alguém que fez a diferença dentro de campo. Por isso, as suas palavras devem saber ainda melhor ao jovem médio. Muitas vezes se disse, no último ano, que Renato deveria regressar à Luz para relançar a carreira. Acabou por voltar. Não da forma que muitos benfiquistas desejavam, mas a tempo de assinar a sua melhor exibição pelo Bayern. Os arranques vertiginosos em condução de bola fizeram lembrar o jogador que revolucionou o futebol encarnado na primeira época de Rui Vitória. E que tinha desaparecido depois de se mudar para a Alemanha.

Há todo um lado de conto de fadas no início do percurso profissional de Renato. Da equipa B a campeão da Europa em apenas uma temporada. Pelo meio, um campeonato pelo Benfica e a mudança para o colosso germânico por 35 milhões de euros. Parecia que era sempre a subir. Mas depois veio o choque frontal com as dificuldades: más exibições, banco de suplentes, bancada e empréstimo ao Swansea (onde também não foi feliz). Reinou a ideia de que a promessa se tinha perdido numa teia de frustrações e indecisões. O golden boy, afinal, estava a seguir o caminho de tantos outros que tinham tudo e passaram ao lado.

Mas Renato tem apenas 21 anos. Uma vida pela frente. E por vezes basta mudar o técnico para que o jogador se reencontre. Niko Kovac devolveu confiança ao miúdo da Musgueira. Fez-lhe sentir que teria o seu espaço. Que teria oportunidade. E a resposta foi dada na Luz. Ali mesmo, conformados pela derrota, os adeptos do Benfica tiveram uma pequena satisfação. Voltaram a ver o Bulo e todo o seu futebol de rua. O futebol da alegria. E talvez Renato precisasse mesmo deste regresso, ainda que apenas por 90 minutos, para voltar a ser o que era.

