Com alguns treinadores já se sabe como vai ser. Mais mês, menos mês. Mais semana, menos semana. Mais dia, menos dia. Erros de casting no primeiro dia, nos restantes, até à saída. Tal e qual como aconteceu com as primeiras demissões da época na Península Ibérica. Julen Lopetegui no Real Madrid e José Peseiro no Sporting. Situações diferentes com finais esperados.

O espanhol já provou por mais do que uma vez que não tem vida para esta coisa dos clubes. Estava muito bem na selecção, não resistiu ao apelo merengue e agora nem uma coisa nem outra. Diz Pinto da Costa que foi o primeiro a enganar-se com Lopetegui. E que agora duvida que alguém volte a cometer o mesmo equívoco. Pode não ficar bem ao presidente do FC Porto continuar a atacar o técnico que passou pelo Dragão, mas numa parte tem razão: não será fácil aparecer outro clube de topo interessado em apostar no espanhol. Faltou-lhe lealdade com a federação espanhola, faltou-lhe capacidade nos merengues. E levar 5-1 do Barça, depois de tantos maus resultados, é daquelas imperdoáveis. Mesmo que o Real não lhe tenha dado reforços.

Com Peseiro foi outra história. Saiu depois de deixar a equipa viva em todas as frentes. Mesmo que o futebol dos leões não encantasse. E em Alvalade não moram oito nomeados à Bola de Ouro, como no Bernabéu. Longe disso. Peseiro não tinha um plantel com a mesma qualidade de Benfica (e veja-se o que está a acontecer com os encarnados) e FC Porto. Mas há um novo presidente, com outras ideias e não quis manter um treinador que não tinha contratado. Está no seu direito. Vamos ver agora qual será a paciência de Varandas para o próximo técnico dos leões.