Sim, o dinheiro por si só não ganha jogos nem troféus. O Paris Saint-Germain, apesar dos gastos pornográficos, não conseguiu passar dos oitavos-de-final da Champions nas últimas três épocas. Mas aqueles que afastaram os franceses também não eram pobres: Manchester United, Real Madrid e Barcelona. É uma competição feita à medida dos tubarões de Inglaterra, Espanha, Itália ou Alemanha. Equipas como o FC Porto e o Ajax são intrusos nesta história. E o que têm feito até aqui nada mais merece do que aplauso e vénia.



Basta ver que os dragões, na presente temporada, já ganharam quase 80 milhões de euros com a Champions. Uma verba assinalável e fundamental para equilibrar as contas do clube. Ainda assim, ligeiramente menos do que o Liverpool gastou na contratação do central Van Djik (84,5M) e um pouco mais do que investiu em Alisson (72,5M), que ainda foi o guarda-redes mais caro da história por umas semanas, antes de o Chelsea avançar para Kepa Arrizabalaga (80M).



O que alguns, em Inglaterra, podem gastar num único jogador é mais de metade do orçamento total de qualquer grande português para uma temporada. E é verdade que os dragões até poderiam ter saído de Anfield com um golo marcado (não fossem os falhanços de Marega e uma má decisão da equipa de arbitragem), mas perder por 2-0 contra esta equipa não é um choque. É a vida. Ou como diria alguém: "É o dinheiro, estúpido."

As contas são fáceis de fazer. O Liverpool é milionário. O FC Porto não é. A partir daqui podem lançar todas as teorias sobre aquilo que os dragões deveriam ter feito para sair de Anfield com outro resultado. Algumas serão válidas, outras roçam o patético e a fantasia. Nada mais do que isso. Pode custar aos adeptos portugueses, e em especial aos portistas, ver o campeão em título ter tantos momentos do jogo em que está controlado. Mas por melhores que sejam as ideias e intenções de Sérgio Conceição, a diferença está lá, é evidente e quase sempre difícil de reduzir.Johan Cruyff chegou a dizer que nunca tinha visto um saco de dinheiro marcar golos. Era um romântico. Um idealista. Mas mesmo nos seus tempos de treinador, o dinheiro era meio caminho andado para marcar golos e ganhar jogos. Nem sempre é assim, claro. O Sporting, de Sá Pinto, chegou a eliminar o Manchester City. O Benfica, com Jorge Jesus, afastou a Juventus e o FC Porto, sob o comando de Mourinho, silenciou Old Trafford na época em que ganhou a Champions. Mas isso foi em 2004. Já lá vão 15 anos. As diferenças, que já existiam, estão cada vez mais acentuadas. E, infelizmente para o país, é uma história que dificilmente se voltará a repetir.