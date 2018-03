Quem mexeu no meu queijo é um livrinho muito simples. Daqueles que tem vários níveis de leitura. Uma história infantil de ratinhos e duendes. Um manual prático de gestão que é referência obrigatória em qualquer mba ou master class.

Na história, ratinhos e duendes vivem num labirinto onde, num determinado posto, o C, está o queijo que necessitam para viver. Os ratinhos Sniff e Scurry, acordam de manhã e correm o labirinto até esse posto, pelo caminho que bem conhecem, onde está sempre o queijo que procuram. Os duendes Hem e Haw, com mais vagares, seguem-nos e acabam a apreciar do mesmo queijo nesse mesmo local. Até que, num belo dia, o queijo acaba. Não há mais queijo no posto C.

Sniff e Scurry lançam-se sem pensar para os lugares desconhecidos do labirinto à procura do queijo que perderam. Os duendes Hem e Haw duvidam, receiam e resistem a trilhar esses caminhos ignotos. Até que Haw decide vencer as suas dúvidas e medos e segue pelo desconhecido à procura do muito desejado queijo. Hem resiste e teima em ficar. Volta, dia após dia e para sempre, ao mesmo posto C, na esperança de que reencontrar o queijo que aí havia outrora.