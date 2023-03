Vitoriosos ou mortos

Em certo álbum das aventuras de Lucky Luke (creio que "O 20º de Cavalaria"), o cowboy solitário vê-se enviado para a fronteira, para tentar aplacar uma revolta índia. Alojado no quartel do 20º de Cavalaria, trava conhecimento com o coronel responsável pela guarnição, homem rijo e rigoroso, implacável na manutenção da disciplina militar, da sobriedade e da parcimónia. Todos os dias, o cozinheiro da guarnição previne o soldado de serviço à descasca das batatas: "corta as cascas finas, que o coronel vai ver!" E todos os dias, o coronel inspeciona a grossura das cascas, pronto a punir qualquer desperdício. A dado passo da aventura, os índios cercam a guarnição durante vários dias. Mesmo com soldados esganados pela fome, o coronel não fraqueja nas rotinas habituais: todos os dias, um soldado é posto de serviço a fingir que descasca batatas que já não há. E todos os dias, o cozinheiro previne: "e finge que as cascas estão finas, que o coronel vai fingir que vai ver!"