A chuva de mentiras dos partidos históricos do regime face às buscas no PSD trai o pânico cego que têm a qualquer investigação ao lamaçal das suas finanças.

Pelo menos teve piada ver Rui Rio à varanda, confessando com sorridente sarcasmo "os crimes todos que eu cometi". Sempre foi uma variante engraçada da velha (e suspeita) "consciência tranquila" tão invocada em episódios semelhantes. Menos piada teve, logo a seguir, a carta aberta do PSD a pedir satisfações à procuradora-geral da República e a entrevista do ex-líder do PSD à SIC, em que trocou o humor original pela estafada "tese da cabala". Foi o tiro de partida para um dilúvio de desinformação e intoxicação da opinião pública que mobilizou toda a tropa de políticos, comentadores, políticos-comentadores e jornalistas cortesãos cujas "cachas" dependem dos seus almoços com as fontes oficiais e oficiosas das máquinas partidárias.