João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
24 de julho de 2025 às 07:20

O preço do passado

Parece História antiga, mas ainda estamos a pagar a corrupção sistémica que nos atirou para a crise.

Na mesma altura em que, no Campus da Justiça de Lisboa, se suspendeu para férias a catarse traumática do julgamento da Operação Marquês, o Ministério Público anunciou umaacusação criminal contra Joe Berardo, na golpada rocambolesca com que tentou manter a sua coleção de arte a salvo dos bancos credores. O MP fala numa burla de mil milhões de euros, numa investigação separada do processo principal, que continua a investigar a verdadeira falcatrua, através da qual o Banco Comercial Português e a pública Caixa Geral de Depósitos financiaram gente como Berardo para comprarem ações do BCP, durante uma guerra de poder interna.

