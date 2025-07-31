E novidades?

Está a tornar-se rotina. Saiu ontem o mais recente relatório do Grupo de Estados Contra a Corrupção do Conselho da Europa (GRECO), sobre a forma como Portugal está a implementar 15 recomendações feitas em 2015 para prevenir a corrupção entre deputados, juízes e procuradores. São 15 recomendações emitidas há 10 anos, coisas simples, claras e de bom senso, feitas por um organismo internacional de que Portugal é membro, e que existe para nos ajudar a desenvolver e implementar boas políticas de prevenção e combate à corrupção.

Ora, das 15 recomendações feitas há dez anos, só cinco foram totalmente implementadas. 10 continuam implementadas apenas em parte. Desde a última vez que foi avaliado o progresso de Portugal, em dezembro de 2023, só houve avanços em duas recomendações. Por este andar – demorar 10 anos para implementar cinco recomendações – lá para 2045 teremos o sistema de prevenção da corrupção de deputados, juízes e procuradores em dia. O relatório ontem publicado conclui o óbvio: «Portugal deve intensificar substancialmente a sua resposta às recomendações do GRECO que se encontram pendentes. Uma vez que a grande maioria das recomendações (10 em 15) continua parcialmente implementada, o GRECO não tem outra alternativa senão concluir que o atual nível de cumprimento das recomendações continua a ser "globalmente insatisfatório"». "Globalmente insatisfatório" é favor.

Não estamos a falar de nada transcendental. São recomendações técnicas, úteis, para reforçar o sistema de integridade de quem faz as leis (deputados) e quem as aplica (juízes e procuradores). Coisas tão complexas como a regulação do lobbying, que se arrasta penosamente em Portugal há mais de uma década, sem chegar a lado nenhum. Coisas tão simples como contratar uma avaliação externa e independente à eficácia e impacto do sistema prevenção e gestão de conflitos de interesses dos deputados – que seria seguramente uma leitura interessante, se alguém ousasse mesmo contratá-la.

Ler o relatório publicado ontem é um desconsolo. O retrato que dali sai – e já saía das avaliações anteriores; e sairá das futuras – não é de um país cujos melhores esforços não estejam, infelizmente, a dar resultado. É o retrato de um país de braços caídos, com uma lista de medidas por tomar há dez anos e que simplesmente não faz nada. Ponto por ponto, em resposta às preocupações do Conselho da Europa, as autoridades portuguesas limitam-se a ir respondendo o que já tinham respondido na avaliação anterior; e que já na avaliação anterior tinha sido considerado insuficiente. Fazendo a mesma coisa, querem resultados diferentes?

Sobram belos discursos, agendas e proclamações. Curiosamente, também ontem terminou o período de consulta pública do anteprojeto de lei do Governo que pretende melhorar a recuperação de ativos. Trata-se de transpor uma Diretiva europeia que obriga os Estados-membros a alargar a perda de bens obtidos de forma criminosa, mesmo quando, por qualquer razão, não se consiga a condenação pelos crimes que originaram essa riqueza. A chamada perda alargada de bens tem aliás sido uma bandeira da ministra da Justiça.

Para preparar a transposição da dita Diretiva europeia foi nomeado um grupo de trabalho de insignes juristas – curiosamente, ou talvez não, sem integrar um único inspetor da PJ ou da Autoridade Tributária, a gente que, de facto, anda no terreno à caça dos bens dos criminosos. O resultado é um arrazoado de considerações teóricas sobre a lei europeia – e uma proposta de implementação burocrática, formalista, que cria mais uns labirintos processuais e promete ser um excelente incentivo a que ninguém se mace a ir atrás de dinheiro sujo.

O sistema atual tem falhas sérias, nomeadamente nas competências e funcionamento do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração de Bens, entidades centrais para tudo isto. Mas nada é proposto para resolver esses problemas, ou sequer identificá-los com rigor. O próprio grupo de trabalho nomeado para preparar a transposição da Diretiva assume que o trabalho de raiz, que exige reformas sistémicas, fica por fazer. Porque ninguém o pediu e porque, de qualquer forma, seria impossível fazê-lo no prazo que lhes foi dado. Temos uma proposta cujos próprios autores reconhecem que resolverá pouco, no concreto. Mais lei para inglês ver.

Estamos nisto: o descrédito total, oficializado e triunfante de qualquer sistema coerente, coeso e eficaz de combate à corrupção. Uma incapacidade de reconhecer problemas, apontar reformas, ou sequer seguir recomendações internacionais que ficam há anos na gaveta. O que se eterniza é este consenso mole de esconder a podridão debaixo do tapete. Um pormenor revelador – e, também ele, não novo: o relatório do GRECO publicado ontem está pronto e aprovado desde março. Como só pode ser tornado público com a autorização do Estado-membro a que se refere (Portugal, no caso), eis que surge, a 30 de julho, quando os papalvos vão para a praia e ninguém repara. Feliz agosto e boas banhadas.