"Cidadania é uma forma de ‘alquimia legal’ através da qual transformamos estranhos em parceiros". Esta frase maravilhosa – que, suponho, pretende ser inspiradora ou comovente – dá as boas vindas ao site da firma Mayer Jardim, que se apresenta como uma espécie de boutique legal - "recusando a massificação" - de serviços de obtenção de cidadania. Uma espécie de advocacia gourmet.

Nunca entrei no escritório, no majestoso edifício do histórico Monte Estoril Hotel, mas duvido que por lá se vejam muitos clientes nepaleses ou paquistaneses que para cá tenham vindo trabalhar nas estufas da agricultura intensiva. O que se vende nestes escritórios é outra coisa que não está ao alcance de qualquer bolsa: soberania. Ou, se formos românticos, "alquimia legal".

A alquimia era a ciência antiga – pseudo-ciência, vá – que estudava a forma de transformar materiais comuns em ouro. Como é sabido, nunca alcançou esse milagre embora, de caminho, tenha contribuído para desenvolver muita ciência certa. Pois hoje, no século XXI, os advogados alcançaram o que os alquimistas nunca conseguiram: hoje, as artes mágicas do Direito operam a proeza de transformar palavras escritas num papel em dinheiro vivo. Com um golpe de mágica legislativa ou regulamentar, os Estados têm hoje a capacidade de criar riqueza e gerar vantagens particulares, alimentando mercados lucrativos de advogados de negócios, intermediários, lobistas e facilitadores.

Um bom exemplo são os Vistos Gold, de que já falei aqui. O esquema de venda de residência é um exemplo clássico de como os Estados hoje colocam funções essenciais de soberania, como a concessão de vistos de residência ou de cidadania, no mercado concorrencial, monetizando o poder público. Um passaporte português já não é o reconhecimento da pertença à comunidade nacional, é um mero bem de consumo. E valioso: dá acesso ao espaço de livre circulação de Schengen, permitindo ao detentor do passaporte viajar pela Europa fora. Permite viajar sem necessidade de visto para a generalidade dos países do mundo – e tudo por apenas 500 mil euros, com uma casa de brinde. Para milionários globais à procura de tranquilidade, descanso e estatuto, a compra de residência ou cidadania é um bom negócio.

Não por acaso, quem primeiro se lembrou de pôr soberania nacional à venda foi uma firma internacional de advogados, a Henley & Partners – outra boutique de "alquimia legal" de cidadania, mas à escala global, bem acima do escritório fino do Monte Estoril. Fizeram lóbi junto de dezenas de Governos para que vissem a oportunidade de negócio – que aqui teve acolhimento no então ministro Paulo Portas. A Henley & Partners publica inclusive um índice global de passaportes para mostrar aos seus potenciais clientes, "cidadãos do mundo" (pelo preço certo), o melhor sítio para comprar cidadania e, como publicitam, "aumentar o poder do seu passaporte".

De boas intenções...

É com este mercado sujo de venda de vantagens do Estado que colidiu a lei que dá direitos de nacionalidade aos descendentes dos judeus sefarditas – os judeus ibéricos expulsos por D. Manuel, no final do Séc. XV. Uma lei justa com enorme poder simbólico transformou-se infelizmente em mais um passe de alquimia legal indigna da reparação histórica que pretendeu operar.

Como é hoje impossível questionar esta lei e os seus efeitos sem sermos apelidados de anti-semitas, vamos por partes: a expulsão dos judeus por D. Manuel (num conluio sujo com os reis católicos de Espanha) é uma mancha negra na História portuguesa, pelo dano que causou às famílias expulsas, aos milhares de cristãos-novos (judeus convertidos ao catolicismo, quase todos sob coação) e ao país. Pelo simbolismo do gesto, tenho orgulho que a Assembleia da República tenha decidido por unanimidade reparar essa injustiça histórica, concedendo a nacionalidade aos descendentes desses judeus expulsos que queiram reconciliar-se com o país que expulsou esses antepassados.

Esse voto tem aliás outra vantagem, na qual ainda ninguém reparou: quebra o tabu sobre políticas de reparação histórica. Quando ativistas anti-racismo reclamam reparações pela escravatura geralmente ninguém os leva a sério; a conversa acaba antes de começar. Mas importa registar que o Estado português já abriu esse precedente: a lei dos Sefarditas é uma lei de reparação histórica. E se eu pessoalmente acho problemática a discussão da História numa lógica de reparações – como se a História pudesse ser "corrigida" – não deixarei de estar solidário com qualquer um que pergunte: se reparámos a ofensa feita aos judeus, porque não reparamos as ofensas feitas aos escravos, que não são menores em violência e trauma histórico?

Temos de estar disponíveis para responder a esta pergunta, sob o risco de, também na política de reparações históricas, estarmos a perpetuar discriminações raciais dolorosas – sobretudo quando ainda hoje, ao mesmo tempo que se concede nacionalidade a descendentes dos judeus sefarditas de há 500 anos pelo mero facto de o serem – sem viverem ou tencionarem viver em Portugal, sem falarem a língua, sem terem uma ligação de facto ao país – mantemos numa espécie de clandestinidade cívica milhares de cidadãos nascidos e criados em Portugal mas que não têm nacionalidade porque são filhos de imigrantes sem "sangue" português – um conceito em si obsceno, que não devia ser a base do nosso direito de nacionalidade.

… está o Inferno cheio

A lei que dá nacionalidade aos descendentes dos judeus ibéricos foi um poderoso reconhecimento de uma injustiça histórica e um simbólico pedido de perdão. Não temos muitos gestos desses – e faziam-nos falta mais –, pelo que tem de ser saudado. Só que os efeitos de uma lei são sempre muito mais do que apenas simbólicos, e a possibilidade de cidadãos, estejam onde estiverem no mundo, acederem a um passaporte europeu em virtude de um ato histórico de há 500 anos criou incentivos muito perversos e montou um mercado de assessoria, intermediação e facilitação que reduz um importante gesto simbólico a mais uma oleosa negociata.

Hoje, a reboque desta lei criou-se uma indústria de nacionalidade, publicitada internacionalmente com imagens de Portugal servido numa bandeja, como denunciou há semanas Paulo Morais, no Público. Enquanto milhares de imigrantes vivem o calvário das esperas de horas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para tratar de processos (de residência ou nacionalidade) que não avançam, os requerentes da nacionalidade ao abrigo da lei dos sefarditas não precisam sequer de vir a Portugal para tratar dos papéis. Tendo dinheiro (e custa dinheiro!), não têm filas; os advogados tratam de tudo. Depois de tudo tratado, não precisam de viver cá (ou sequer vir cá) uma vez obtido o passaporte. Não precisam de saber a língua ou conhecer o país. Podem simplesmente usufruir de um passaporte valioso, que dá liberdade de circulação patrocinada por um Estado que, se houver sarilho, por norma não extradita os seus nacionais que cometam crimes no estrangeiro.

Para além disto, o passo indispensável para a concessão de nacionalidade por esta via é um certificado emitido pelas comunidades judaicas de Lisboa ou do Porto a atestar que o requerente tem de facto antepassados judeus portugueses expulsos no séc. XV – uma prova obviamente difícil de fazer e que dá margem para muita discricionariedade na avaliação. Esta espécie de PPP de soberania, pela qual o Estado português delega em organizações privadas (as comunidades judaicas) a parte crucial dos processos de nacionalização tem muita coisa por explicar: quem verifica a idoneidade das comissões de avaliação montadas pelas comunidades judaicas? Os serviços destas comunidades são pagos? Se sim, quem os paga: o SEF, para garantir a independência da verificação, ou o cliente final, que tem um interesse direto no resultado? As comunidades judaicas de Lisboa e do Porto trocam informação entre si para garantir que um requerente que veja o seu reconhecimento de origem sefardita negado em Lisboa não vá de seguida tentar a sua sorte no Porto? Como nos Vistos Gold, muitas perguntas, poucas respostas.

Além destes problemas a lei, tal como está a ser aplicada, tem outro problema especialmente sério num Estado laico: no site da comunidade israelita do Porto, que tem logo à entrada um guia prático para a nacionalidade, especifica-se que, para certificar a origem sefardita, o interessado tem de entregar uma "prova de judaísmo" passada por um rabino atestando que o requerente, ou um dos seus pais, é judeu de acordo com a definição canónica, "sem a qual não é possível alegar uma ligação emocional e tradicional com a antiga comunidade judaica portuguesa". Ora isto significa que, em termos práticos, a concessão de nacionalidade portuguesa por esta via inclui um teste religioso absurdo num Estado laico e que não é exigido na lei – nem poderia porque, obviamente, 500 anos depois, os legítimos descendentes dos judeus expulsos podem ser judeus, cristãos, muçulmanos, hindus, cientologistas, agnósticos, ateus ou o que quer que seja.

"The Code of Capital: How the law creates wealth and inequality" ("O Código do Capital: Como a lei cria riqueza e desigualdade"), de Katharina Pistor (Princeton University Press), é uma das leituras que me tem ocupado nos últimos tempos. Explica como, através de passes de alquimia legal, os Estados têm usado a lei para criar privilégios para grupos estritos de cidadãos, aprofundando as desigualdades estruturais cada vez mais gritantes nas sociedades ocidentais. Esta alquimia legal é hoje um dos fatores mais sérios de tensões sociais e de degradação das democracias.

Qualquer lei, por mais bem intencionada, tem de ser avaliada nos seus efeitos. A proposta defendida pela deputada Constança Urbano de Sousa (contra enormes resistências, até do seu próprio partido, o PS) faz um acerto de comum bom senso à lei. Pretende simplesmente que os descendentes dos judeus sefarditas que queiram nacionalidade portuguesa tenham uma ligação efetiva a Portugal. É uma alteração importante até em termos simbólicos: significa que, mais de 500 anos depois do erro histórico de D. Manuel, Portugal está disposto a procurar a reconciliação com quem se queira reconciliar connosco. O país descendente do reino violentador convida os descendentes das comunidades violentadas a fazer este caminho comum de reaproximação. Só por vontade de manter o negócio da alquimia legal a faturar é que esta pretensão pode ser recusada.