Bem sei que estamos em época de desconfinamento. E que só se fala do tema do momento. Daquele de que tem que se falar. E que hoje, como ontem e como amanhã, é o primeiro dia de … qualquer coisa. O primeiro dia de tudo. O dia em que tudo recomeça. E como o recomeçar ganhou nova importância! Tanta importância que para muitos não é, sequer, um recomeço, mas sim um começar de novo. Começar outra vez. Um novo ponto de partida. Uma nova linha numa viagem férrea.

Por isso, hoje é o primeiro dia.

Mas também é formalmente o primeiro dia.

Há uns dias, uma amiga, cuja opinião estimo, disse-me que costuma ler os meus artigos. Fiquei agradado por sabê-lo. E foi bom sabê-lo dado o sentido crítico dessa minha amiga. Embora o motor de ação que me leva à escrita dos artigos esteja em escrevê-los para mim e aceitar que estas minhas reflexões entrem na esfera digital, correndo os mais variados algoritmos, e que se projetem nos mais variados ecrãs. Mas conhecer quem os vai lendo ajuda a manter a tensão na escrita.

Essa minha amiga teve um dizer interessante que logo me fez pensar que devia escrever sobre esse dizer. Além de ter dito que gostava de uns e que não gostava "tanto" de outros, disse que o que gostava mesmo era quando não me referia ao Coaching. Disse mesmo que "embirra com o conceito de Coaching e de falar de Coaching".

Eu sei que essa minha amiga, que me conhece bem, ao expressar a sua genuína opinião, estava a alimentar uma certa provocação que acabaria por gerar mais artigos onde uso a palavra Coaching.

Contudo, como disse, começo por escrever para mim, como forma de afastar crenças que me fui impondo, esconderijos onde me fui arrumando evitando o alongar das sombras. Escrevo para empurrar limites e ampliar o meu campo de visão. Assim continuei apesar da provocação da … minha amiga.

Mas hoje é o primeiro dia, e por ser o primeiro dia, não podia deixar de trazer o tema do Coaching novamente para os carateres desta partilha, não me importando com o alongamento das sombras.

Chego aqui e recordo-me de uma outra conversa. Dum almoço, no tempo em que brindávamos e os copos não batiam no vazio, no tempo em que os risos vibravam verdade nos nossos corpos, e em que as refeições, as boas refeições, terminavam sempre com um abraço após a guerra do pagas tu ou pago eu.

Nesse almoço, falou-se de Coaching. Quer dizer, falei de Coaching. E falei com a paixão que tenho por esta atividade e inspirado no caminho que vejo ser feito por aqueles que ultrapassam a birra em relação ao conceito e querem fazer o seu caminho com recurso ao Coaching. Falei com o conhecimento enraizado em 25 anos de história, em muita investigação, em muito conhecimento, e numa prática sólida, profissional, rigorosa e alicerçada em princípios éticos claros.

No final do almoço, antes da guerra sobre o pagas tu ou pago eu, e sem que tenha sido prejudicado o abraço de final de refeição (confesso que já não me recordo se esse abraço existiu, mas guardo memórias das refeições que nos abraçavam), recebi outro dizer inspirado na mesma perceção sobre o Coaching: "apresenta a proposta mas não uses a palavra Coaching". Ao que parece, o responsável máximo da organização havia contratado algo no passado a que se chamou de coaching e que o fez desistir ao fim de 5 minutos dada a "palhaçada".

E esta história também encontra respaldo no meu pensar de hoje, precisamente porque hoje é o primeiro dia. E sempre que há um primeiro dia, há a oportunidade de recomeçarmos. De começarmos de novo.

Dúvidas não existem de que nos nossos últimos meses – dois, esta eternidade que nos acolheu resume-se a dois meses (para já) – ganhamos perspetiva sobre tanta e tanta coisa. Sobre as nossas verdadeiras necessidades, sobre a forma como gerimos a nossa energia, emoções e pensamentos. Sobre o tempo. Sim, talvez o tempo tenha sido o grande motor da nossa paragem. Parece que neles ficámos e que com ele aprendemos a viver. Serão necessários muitos ecrãs para se escreverem todas as potenciais aprendizagens que o vírus nos ofereceu. Até sobre a forma como nos encaixamos em buracos evitando o propagar da sombra e deixando a luz passar. Se queremos ver as luzes dos outros devemos apagar as nossas (adorei esta frase que ontem me ofereceram).

Mas hoje é o primeiro dia. E como primeiro dia que é, também podemos olhar para ele de forma diferente e aceitar que sob o mesmo nome residem diferentes realidades e que umas são "a palhaçada", outras são causa para "embirrarmos", outras são um motor que contribui para uma sociedade mais próspera, para que cada um que queira possa chegar a um nível seguinte.

Porque hoje é o primeiro dia. E porque todos podemos ser melhores do que aquilo que somos.

Hoje é o primeiro Dia Internacional do Coaching.

João Laborinho Lúcio – Coach, membro da International Coaching Federation