A degradação que nos levou do facto político ao facto judicial

As intrujices, insinuações, intrigas e coscuvilhices propaladas por Marcelo Rebelo de Sousa nos seus anos de comentador em causa própria, vulgarizados como «factos políticos», deixaram uma marca insidiosa na vida portuguesa.





Muito era perdoado a Marcelo pela graça, simpatia e inteligência traquina a seu favor, notória sobretudo na fase em que passou ao monólogo assistido na RTP e TVI, ora por em momentos fulcrais da carreira político-partidária assumir compostura séria e ponderada.





Como chefe de estado passaram a desculpar-se-lhe o ventriloquismo da «fonte próxima», as tiradas deslocadas, maquinações diversas, por conta do acerto de muitas decisões e sapiência jurídica.O que sobressai no passivo de Marcelo é, contudo, a pecha do «facto político».Marcelo normalizou, dando como justificável por uma ou outra razão abstrusa, em cenário plausível ou implausível, o alardear de determinado acto ou evento, parcialmente verdadeiro ou totalmente falso, para o qual lhe convinha atrair no imediato a atenção pública.O «facto político» consagrou-se como encenação, arte de spin doctor, de quem vira o bico ao prego, manipulando a seu favor uma proliferação desmesurada de rumores e notícias enviesadas para, em determinado instante de um infindável fluxo de novidades verossímeis ou atentatórias do bom-senso, ganhar vantagem ou desqualificar os rivais.O debate político está assim em permanente ebulição, inquinado, subordinado ao efémero, e ignora a distinção entre questão de fundo e caso pontual, credibilidade e incompetência, verdadeiro e falso.Marcelo fez escola, classificando professoralmente os demais, vincando este modo de vida política, e salvaguardando moral e virtude para o recato da sua fé religiosa.Não há mentira, nem verdade; tudo é questão de ponto de vista consoante o interesse do momento e alija-se a questão da responsabilidade.Esta forma de vender interesse político proliferou na comunicação social, onde abundam interesses espúrios, e contaminou, como seria de temer, a esfera judicial.Um turbilhão de novidades vem a público acerca das investigações e quezílias de forças policiais, de actos e decisões de juízes, das inquirições do Ministério Público, das diligências de advogados, sem esquecer solicitadores, agentes de execução e oficiais de justiça e doutos pareceres de juristas.O efeito é avassalador.A comunicação oficial por parte do Ministério Público, distinta da violação sistemática do segredo de justiça cultivada por todos os intervenientes, é omissa, chega atrasada ou revela-se canhestra, tal como deixam a desejar o escrutínio de decisões judiciais, a avaliação de juízes ou o abuso legal de recursos.A decisão do juiz de instrução Jorge de Melo sobre a inexistência de indícios após 21 dias de detenção de três arguidos madeirenses, por exemplo, gerou esta semana polémica por motivos claros e distintos de incoerência de comportamento do magistrado e de ignorância ofensiva do bom-senso em particular quanto a extravagantes factos da vida como a profusão desmesurada por geração espontânea de numerário em contas bancárias.Se o Tribunal da Relação de Lisboa vier a tomar uma decisão similar à tida em Janeiro quanto ao julgamento de José Sócrates e demais arguidos no Processo Marquês, refutando e criticando certa «candura/ingenuidade» das decisões de Abril de 2021 do juiz de instrução Ivo Rosa, então, teremos, de novo, uma descredibilização grave de magistrado ou, em caso contrário, da investigação da PJ e do Ministério Público.Reacções tremendas e ofendidas dos próprios de via voz ou por intermédio de políticos, advogados e demais intervenientes geram desde já a devida confusão.Por regra, nem se disputa de forma razoável doutrina e tenta-se, essencialmente, lançar a confusão quanto à conspiração de putativos interesses obscuros, ao absurdo de certos factos insofismáveis que, por vezes, surgem a claro, na fase instrutória.Não é preciso pôr em causa os princípios de irresponsabilidade e inamovibilidade de juiz, a valia do sistema de avaliação dos juízes, decisões do Conselho Superior da Magistratura, a organização e actuação de polícias e Ministério Público, para exigir resposta a questões elementares.Se juiz ou outros agente de justiça, deixando de lado comportamentos delinquentes, comete erro grave o que é que acontece?Quem assume responsabilidade, para citar outro caso destes dias de Fevereiro, por o Tribunal de Trabalho de Lisboa ter exarado sentença sobre o estatuto de um estafeta da Uber, constatando ausência de contestação da acção por parte da ré, quando, se verifica ter ocorrido um erro na notificação da empresa que poderá levar à nulidade da decisão?Para já, não acontece nada e é possível que tudo se esgote num «facto jurídico» em tudo pode ser crível ou não, processualmente descabido ou não o que justifica perorações, visando o descrédito ou defesa da honra de pessoa, empresa, entidade ou partido.Rendido a esta lógica, do «facto político» ao «facto judicial», o Estado de Direito corre o risco de implodir.Texto escrito segundo o Acordo Ortográfico de 1945