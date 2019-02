Afinal os apáticos não são os jovens!

"As batalhas políticas tradicionais, que ocupam muito do espaço público, estão a ser substituídas por práticas coletivas que estão a gerar novos significados sobre o que é "uma vida boa" e esses novos significados estão a ganhar autoridade e a afetar o quotidiano."

O novo inquérito Eurobarómetro sobre juventude: ideias dos jovens para a Europa indica que no topo das prioridades dos jovens Europeus estão temas como a educação, o emprego e o combate às alterações climáticas. Este relatório indica também que os jovens têm estado mais ativos do que na pesquisa anterior, realizada em 2014, também em período pré-eleitoral.

Os jovens são dos grupos sociais que beneficiam mais diretamente da cidadania europeia pelas possibilidades que a livre circulação e a adesão a programas de ensino noutros países lhe apresentam. Contrariamente ao que algumas perspetivas afirmam sobre a cultura ocidental nunca ter sido politicamente mais apática do que agora, existe uma nova tendência de intervenção e participação cívica que está a escapar às esferas governativas tradicionais não sendo, por isso, capazes de dar respostas às exigências cada vez mais reais das novas gerações. Estes jovens demonstram uma forte consciência ambiental e estão a contribuir para alterar as formas de consumo e produção industrial em todo mundo. As batalhas políticas tradicionais, que ocupam muito do espaço público, estão a ser substituídas por práticas coletivas que estão a gerar novos significados sobre o que é "uma vida boa" e esses novos significados estão a ganhar autoridade e a afetar o quotidiano.

A obsoleta visão económica que acredita não haver limites ambientais para a expansão da atividade humana no planeta não tem respostas para a visão integral que as novas gerações têm sobre a qualidade de vida e o futuro. A inabilidade sistémica de se avançar para modelos económicos que reconheçam que a nossa capacidade de gerar recursos naturais renováveis e não-renováveis é limitada, não apenas pela dificuldade de extrair estes elementos do meio-ambiente, mas também fortemente limitada pela nossa capacidade de eliminar os resíduos gerados ao longo da cadeia de produção e consumo, está a despertar um movimento global de participação cívica dos jovens. Esta realidade associada a processos políticos demasiado lentos e pouco ambiciosos no que respeita às alterações climáticas tem levado muitos jovens a unir-se e mobilizar-se para transformar na esfera pessoal e pública o mundo pressionando os líderes políticos e corporativos para agir em nome da sobrevivência humana.

Greta Thunberg, a adolescente sueca, que iniciou um movimento de greve à escola para garantir a atenção necessária ao tema das alterações climáticas e da falta de vontade política para resolver um problema estrutural não só da Europa mas do mundo atual - o paradigma antropocêntrico extractivista e produtivista – é um exemplo desta inegável tendência. As suas intervenções no final do ano passado na Cimeira do Clima da Organização das Nações Unidas (COP24), na Polónia, tem levado a protestos de estudantes no seu país ao ponto de inspirar réplicas na Austrália e de ser protagonista de notícias da imprensa internacional. Confrontou os decisores políticos com a sua falta de maturidade e referiu que as consequências do ambiente são "um fardo" que será colocado nas mãos das crianças. A semana passada a mesma jovem voltou a agitar o Fórum Económico Mundial, em Davos, com afirmações que não deixam margem para dúvidas sobre a consciência ambiental das gerações que Greta representa, "eu quero que entrem em pânico, trata-se da nossa casa que está a arder", rematou afirmando que "há 30 anos que nos dizem para sermos positivos. Desculpem, mas não vou por aí. Não resulta, ou já teríamos baixado as emissões de gases tóxicos para o planeta. O que precisamos é ação".

Estes jovens já são agentes de mudança num mundo cada vez mais restrito e dividido por muros, muitos deles invisíveis e mostram-nos a todos que é precisa uma massiva desobediência civil sobretudo dos jovens para que os poderes instalados, e os comportamentos vigentes, sejam radicalmente alterados pela positiva.

Afinal os apáticos não são os jovens!