Bombas e estilhaços!

Continuam a cair bombas em cima das mulheres e crianças portuguesas. O "Relatório da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica aponta falhas à Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais no caso de Águeda em que homem foi apanhado a tentar afogar a mulher. E critica o facto das moradas das casas de abrigo por onde a vítima passou constarem do processo.

Este caso é agora objeto do último relatório da Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) que denuncia a falta de articulação entre organismos e falhas cometidas quando já é sabido que se trata de uma situação de violência doméstica - a equipa aponta o dedo à atuação da Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, criticando a ineficácia das medidas preventivas, um relatório social que elaborou e a falta de coordenação com as entidades da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.

E mais: "Esse acompanhamento pelos serviços prisionais dizia respeito ao cumprimento de regras de conduta, sem que o agressor tenha sido afastado da residência comum do casal, apesar de o risco de revitimização ter sido classificado de elevado. Ao mesmo tempo, a vítima era seguida por uma ONG. No entanto, as intervenções decorreram em paralelo, "sem qualquer ponto de contacto conhecido, não se tendo, portanto, mostrado capazes de atuar sobre o contexto familiar em que tinham ocorrido as agressões". É a crítica à falta de articulação entre as entidades."Ora bem esta mesma direção-geral de reinserção e serviços prisionais não funciona! Não "existe"! Não quer saber! No meu caso e após um ano de transitada a sentença de dois anos e meio de pena suspensa por violência doméstica agravada (presenciada por uma menor), o meu ex-marido continua sem cumprir um passo do plano imposto por estes mesmos serviços de "reabilitação do indivíduo", sendo isto considerado normal pelo tribunal. Caso eu não tivesse ido verificar, ninguém o faria! Além de ser considerado aceitável e após o mesmo ter sido condenado por ameaça agravada num segundo processo, após não ter cumprido as medidas de afastamento impostas na altura, (não transitado em julgado) o tribunal considera não existirem razões para perpetuar as medidas de proibição de contactos! Ou seja, eu e a minha filha somos peões, num jogo de roleta russa! O que gostaria de perguntar aos serviços de reinserção prisional e ao tribunal (magistrados) é quantas mais oportunidades tem o meu agressor para disparar a arma? Com tantos disparos, irá existir um que nos mata! E a culpa? Essa morre, solteira! Sobram os estilhaços, enquanto outra mulher e criança esperam por outra bomba destes agressores, terroristas familiares, senão for por parte deles, é por parte das bombas da justiça! É difícil de perceber quais é que matam mais depressa!