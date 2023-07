Vamos lá falar um bocado sobre democracia

Tendo manifestado expressamente uma posição bastante crítica relativamente ao acto de agitprop concretizado com a utilização massiva (mais não seja em vários cartazes exibidos numa manifestação sindical dos professores) de uma caricatura de António Costa no qual o mesmo tinha sido desenhado com um focinho de porco em vez do nariz, não posso deixar passar em claro todo o ruído mediático que envolveu um cartoon tornado famoso aludindo à existência de racismo nas forças policiais (sem identificação da nacionalidade do agente policial caricaturado), e que, inclusive, levou à apresentação - ou ameaça de apresentação -, por parte do director nacional da PSP, mas afirmando este que estava a fazê-lo em nome dessa corporação, de uma queixa-crime deduzida contra os autores do pequeno filme por entender que "há, inequivocamente, uma intenção de vilipendiar todos os polícias, retratando-os como xenófobos e racistas" (sic).