Senhor, estou farto!!!

No momento em que escrevo, está ainda longe de ser conhecido o resultado da acção militar desenvolvida pelo Grupo Wagner contra a camarilha de Putin. Espero que seja o princípio do fim dessa gente que não adjectivo para não ofender o termo de comparação (Putin e seus amigos, clarifico) e que, na sua pulsão irracional e suicidária (sob o ponto de vista dos interesses objectivos da Federação Russa, quando analisados numa perspectiva racional), apenas serviu para tornar a "Rússia" um país ainda menos relevante do que a União Europeia, e para reforçar o domínio dos EUA sobre os países do chamado "Ocidente" e a influência da China sobre os outros países do Mundo.