Por uma União Europeia federal (31)

Não é correcto afirmar que o "25 de Abril" pertence à Esquerda porque gente de Direita participou activamente nesse golpe militar. Já no que respeita ao "Primeiro 1º de Maio", aí a conversa é outra, mas é curioso notar que, logo nesse dia 1 de maio de 1974, se começaram a manifestar, de forma muito intensa, as profundas divisões entre as esquerdas, que se perpetuam até hoje e que o acordo da geringonça não eliminou.